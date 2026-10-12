Budaun News: दूसरे समुदाय के युवक ने युवती से की छेड़खानी, गिरफ्तार

विज्ञापन



कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी युवती ने तहरीर देकर पुलिस को बताया कि वह 10 अक्तूबर की सुबह करीब आठ बजे अपने खेत पर परिजनों के लिए खाना लेकर जा रही थी। आरोप है कि रास्ते में एक युवक ने उसे रोक लिया। आरोपी उसे खींच कर खेत में ले गया और छेड़खानी करने लगा। शोर मचाने पर खेत में काम कर रहे परिजन मौके पर पहुंच गए। इसके बाद आरोपी मौके से भाग गया। पीड़िता का आरोप है कि उसे धमकी भी दी गई। सीओ सहसवान अशोक कुमार सिंह ने बताया कि केस दर्ज होने के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मामले की जांच कराई जा रही है। संवाद

विज्ञापन

बदायूं। सहसवान थाना क्षेत्र में खेत पर परिजनों के लिए खाना लेकर जा रही युवती को दूसरे समुदाय के युवक ने खेत में खींचकर छेड़खानी की। मामले की तहरीर परिजनों ने पुलिस को दी। पुलिस ने आरोपी भूरे पुत्र शाहित अली को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।