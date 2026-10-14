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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Budaun News ›   Youth dies after bike collides with a bull.

Budaun News: सांड़ से बाइक टकराने से युवक की मौत

Wed, 14 Oct 2026 01:46 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Wed, 14 Oct 2026 01:46 AM IST
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Youth dies after bike collides with a bull.
कादरचौक। कादरचौक थाना और उझानी थाना क्षेत्र की सीमा के पास मंगलवार की रात बमनोसी गांव निवासी 35 वर्षीय सुदेश पुत्र ओमेंद्र की बाइक सांड़ से टकरा गई। हादसे में सदेश की मौत हो गई। वह उझानी से अपने गांव लौट रहे थे।
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मंगलवार रात करीब नौ बजे अचानक सड़क पर सांड आने की वजह से हादसा हुआ। सूचना मिलने पर कादरचौक पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा। सुदेश की मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। उनके छोटे-छोटे बच्चे हैं। हादसे के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। सीओ राहुल पांडेय ने बताया कि सांड से बाइक टकराने की वजह से हादसा हुआ है। संवाद
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