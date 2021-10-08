Budaun News: ट्रेन की चपेट में आकर युवक की मौत, शिनाख्त नहीं

विज्ञापन



पुलिस के अनुसार, मृतक की उम्र करीब 30 वर्ष और लंबाई लगभग साढ़े पांच फुट है। उसके एक पैर में चप्पल थी। तलाशी के दौरान उसकी जेब से कूड़ा मिला। स्थानीय लोगों ने पूछताछ में बताया कि वह मानसिक मंदित था। अक्सर कूड़ा तलाशता रहता था। सीओ उझानी राहुल पांडेय ने बताया कि आसपास के लोगों से जानकारी जुटाकर मृतक की शिनाख्त कराने का प्रयास किया जा रहा है। संवाद

विज्ञापन

बदायूं। उझानी थाना क्षेत्र में कछला रेलवे ब्रिज पर शुक्रवार सुबह ट्रेन की चपेट में आने से अज्ञात युवक (30) की मौत हो गई। उसका शव रेल ट्रैक पर पड़ा मिला। हादसे में उसका एक पैर कट गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव की शिनाख्त कराने का प्रयास किया, लेकिन पहचान नहीं हो सकी। इसके बाद पुलिस ने पंचनामा भरकर मोर्चरी में रखवा दिया है।