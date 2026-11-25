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पिता ने आरोप लगाया है कि उनकी बेटी 19 नवंबर की सुबह स्कूल जाने की बात कहकर घर से निकली थी। घर नहीं लाैटी तो स्कूल में पता किया। पता चला कि वह 11 बजे छुट्टी लेकर चली गई थी। उधर, आरोपी युवक के घर पर भी ताला लटका है। सीओ सिटी सुमेध मिलिंद जाधव ने बताया कि पुलिस ने तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर ली है। युवती की बरामदगी के प्रयास किए जा रहे हैं। संवाद

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कुंवरगांव। काॅलेज में पढ़ने गई 20 वर्षीय छात्रा घर नहीं लाैटी। उसके परिजनों ने एक युवक पर फुसलाकर ले जाने का आरोप लगाते हुए थाने में तहरीर दी है। साथ ही आरोप लगाया है कि उसकी बेटी घर से करीब पांच लाख रुपये के जेवर और 40 हजार रुपये नकद ले गई।