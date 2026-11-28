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सोना गिरवी रखकर लोन देने वाली कैपरी ब्रांच के मैनेजर दिव्यांश रस्तोगी ने बताया कि शुक्रवार की शाम कुछ लोग ब्रांच में सोने के आभूषण रखकर लोन लेने पहुंचे थे। जांच के दौरान आभूषण नकली निकले। कर्मचारियों ने एसिड डालकर जांच की तो उनका रंग हरा पड़ने लगा। आभूषणों में लगे मोती भी नकली पाए गए।सिविल लाइंस थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। युवक के पास खेड़ा नवादा बदायूं का आधारकार्ड होने की बात सामने आई है। वहीं, सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में युवक कहता नजर आ रहा है कि उसे पैसों का लालच देकर पहली बार इस काम के लिए लाया गया था। उसे केवल ब्रांच में सोना रखने की बात बताई गई थी।ब्रांच के एरिया मैनेजर शारिब चौधरी ने बताया कि बरेली के एक गिरोह ने नकली सोना रखकर लोन लेने का प्रयास किया था। थाना प्रभारी हरेंद्र सिंह के अनुसार, तहरीर प्राप्त हुई है। इधर, एसपी सिटी अभिषेक कुमार सिंह ने बताया कि थाने में प्राप्त तहरीर के आधार पर जांच कराकर कार्रवाई की जाएगी। पुलिस सीसीटीवी की फुटेज चेक करा रही है।