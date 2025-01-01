Budaun News: गांव सुजावली में चौखट पर फंदे से लटका मिला महिला का शव

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आठ साल की बेटी काजल ने मां की मौत के बाद बताया कि उसकी मां को सोमवार को उसकी दादी और चाची ने सड़क पर पीटा था। इसके बाद मां थाने गई। पुलिस ने आकर लड़ाई करने से मना करते हुए समझाया और लौट गई। मंगलवार की रात मां ने आलू के पराठे बनाए थे। उन्होंने केवल एक पराठा खाया था। काम करने के बाद वह मां, बुआ और मामा के साथ छत पर सोने चली गई थी। इसके बाद मां पता नहीं किस समय नीचे आ गई।काजल ने बताया कि सुबह उसके मामा कृपाल उठे तो उन्होंने मां को चौखट से लटका देखा। चीख पुकार मच गई। मामा ने ही मां के शव को फंदे से नीचे उतारा था। इसके बाद पुलिस को सूचना दी। कोतवाल पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। बेटी व उसके मामा ने पुलिस को बताया कि संजीवनी का अपनी देवरानी से घेर से लकड़ी घर लाने को लेकर विवाद हुआ था। पुलिस ने बताया कि घटना के दौरान संजीवनी का पति भुवनेश घर पर नहीं था। वह दिल्ली में रहकर एक फैक्टरी में ट्रक चलाते हैं। वह पिछले एक महीने से घर नहीं आए हैं।भुवनेश के घर पर उसकी पत्नी संजीवनी व बेटी काजल के अलावा उसकी मां, छोटे भाई और उनकी पत्नी रहती है। सीओ अशोक कुमार ने बताया कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और परिजनों की तहरीर के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। प्रथम दृष्टया मामला पारिवारिक कलह से जुड़ा प्रतीत हो रहा है। सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच की जा रही है।