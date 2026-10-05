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बदायूं में वारदात: बेटे को बचाने पहुंची महिला को कार से कुचला, मौके पर मौत; युवक गंभीर घायल

Mon, 05 Oct 2026 02:28 PM IST
Mukesh Kumar संवाद न्यूज एजेंसी, बदायूं
संवाद न्यूज एजेंसी, बदायूं Published by: Mukesh Kumar Updated Mon, 05 Oct 2026 02:28 PM IST
सार

बदायूं के मुजरिया क्षेत्र में एक महिला को कार से कुचल दिया गया, जिससे उसकी मौत हो गई। महिला अपने बेटे को बचाने पहुंची थी। आरोप है कि इसी दौरान आरोपियों ने उनके ऊपर कार चढ़ा दी। 

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Woman run over and killed by car in Budaun
मृतका का फाइल फोटो, पोस्टमॉर्टम हाउस के बाहर खड़े परिजन - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
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बदायूं के मुजरिया थाना क्षेत्र के गांव कौलिहाई में रविवार रात दुकान पर सिगरेट लेने पहुंचे कार सवार लोगों ने गल्ले से जबरन रुपये निकाल लिए। विरोध करने पर दुकानदार को बेरहमी से पीटा। आरोप है कि महिला अपने बेटे को बचाने पहुंची तो आरोपियों ने उसके ऊपर कार चढ़ा दी, जिससे महिला की मौत हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस ने सोमवार को शव पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा है।

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आरोपियों ने गल्ले से जबरने निकाले थे रुपये 
गांव कौलिहाई निवासी लज्जावती (42) के मकान में किराना की दुकान है। दुकान पर उनका बेटा राजेंद्र (22 वर्ष) बैठता है। राजेंद्र के अनुसार रविवार रात करीब साढ़े नौ बजे कार सवार पांच लोग दुकान पर सिगरेट लेने पहुंचे। इसी दौरान तीन लोगों ने दुकान के गल्ले में हाथ डालकर पचास हजार रुपये निकाल लिए। इसका राजेंद्र ने विरोध किया तो उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। राजेंद्र के चीखने पर पास में ही मौजूद लज्जावती उसे बचाने पहुंची तो आरोपियों ने उन्हें भी पीटा। 
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वारदात के बाद मौके से भागे आरोपी 
इसी दौरान कार चालक ने उनके ऊपर कार चढ़ा दी, जिससे लज्जावती की मौत हो गई। घटना के बाद आरोपी मौके से भाग गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की जानकारी जुटाई। लज्जावती की मौत के बाद पुलिस ने सोमवार को शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। घायल राजेंद्र ने बताया कि तीन आरोपी गांव के रहने वाले हैं। दो उझानी क्षेत्र के निवासी बताए। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। 
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