बदायूं में वारदात: बेटे को बचाने पहुंची महिला को कार से कुचला, मौके पर मौत; युवक गंभीर घायल

बदायूं के मुजरिया थाना क्षेत्र के गांव कौलिहाई में रविवार रात दुकान पर सिगरेट लेने पहुंचे कार सवार लोगों ने गल्ले से जबरन रुपये निकाल लिए। विरोध करने पर दुकानदार को बेरहमी से पीटा। आरोप है कि महिला अपने बेटे को बचाने पहुंची तो आरोपियों ने उसके ऊपर कार चढ़ा दी, जिससे महिला की मौत हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस ने सोमवार को शव पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा है।

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आरोपियों ने गल्ले से जबरने निकाले थे रुपये

गांव कौलिहाई निवासी लज्जावती (42) के मकान में किराना की दुकान है। दुकान पर उनका बेटा राजेंद्र (22 वर्ष) बैठता है। राजेंद्र के अनुसार रविवार रात करीब साढ़े नौ बजे कार सवार पांच लोग दुकान पर सिगरेट लेने पहुंचे। इसी दौरान तीन लोगों ने दुकान के गल्ले में हाथ डालकर पचास हजार रुपये निकाल लिए। इसका राजेंद्र ने विरोध किया तो उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। राजेंद्र के चीखने पर पास में ही मौजूद लज्जावती उसे बचाने पहुंची तो आरोपियों ने उन्हें भी पीटा।

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