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Budaun News: निजी चिकित्सक से उपचार के दौरान महिला की मौत

Tue, 06 Oct 2026 12:15 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Tue, 06 Oct 2026 12:15 AM IST
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Woman dies while undergoing treatment by a private doctor.
बदायूं। निजी चिकित्सक के यहां उपचार के दौरान सोमवार शाम महिला की मौत हो गई। परिजनों ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने परिजनों को समझाकर मामला शांत कराया।
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नगर से सटे गांव अनंदीपुर निवासी अमीना को पिछले कुछ समय से बुखार आ रहा था। परिजन सोमवार को उसे स्टेट बैंक के पास स्थित एक निजी महिला चिकित्सक के यहां उपचार के लिए लेकर पहुंचे थे। परिजनों का आरोप है कि उपचार के दौरान चिकित्सक ने लापरवाही बरती। कुछ देर बाद महिला की हालत बिगड़ गई और उसकी मौत हो गई।
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महिला की मौत की जानकारी मिलते ही परिजन आक्रोशित हो गए और चिकित्सक पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा शुरू कर दिया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंच गई। सीओ सहसवान अशोक कुमार सिंह ने बताया कि महिला के शव का पोस्टमॉर्टम कराया जा रहा है। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इस मामले में परिजनों की ओर से कोई शिकायती पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।
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