Budaun News: निजी चिकित्सक से उपचार के दौरान महिला की मौत

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नगर से सटे गांव अनंदीपुर निवासी अमीना को पिछले कुछ समय से बुखार आ रहा था। परिजन सोमवार को उसे स्टेट बैंक के पास स्थित एक निजी महिला चिकित्सक के यहां उपचार के लिए लेकर पहुंचे थे। परिजनों का आरोप है कि उपचार के दौरान चिकित्सक ने लापरवाही बरती। कुछ देर बाद महिला की हालत बिगड़ गई और उसकी मौत हो गई।महिला की मौत की जानकारी मिलते ही परिजन आक्रोशित हो गए और चिकित्सक पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा शुरू कर दिया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंच गई। सीओ सहसवान अशोक कुमार सिंह ने बताया कि महिला के शव का पोस्टमॉर्टम कराया जा रहा है। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इस मामले में परिजनों की ओर से कोई शिकायती पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।