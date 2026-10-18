बदायूं: बीमारी से जूझ रही महिला की मौत, पुलिस ने कराया पोस्टमार्टम; 10 साल पहले किया था प्रेम विवाह

बदायूं के बिसौली थाना क्षेत्र के गांव लक्ष्मीपुर निवासी महिला की मौत हो गई। पति का कहना है कि उनकी पत्नी बीमारी थी। हालत बिगड़ने पर उसे उपचार के लिए बदायूं ला रहे थे, लेकिन रास्ते में ही पत्नी दम तोड़ दिया। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया। परिजनों ने मौत के कारणों की पुष्टि और किसी तरह की आशंका से बचने के लिए पोस्टमॉर्टम कराया।

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गांव लक्ष्मीपुर निवासी राजा लाल बताया कि वह करीब 10 वर्ष पहले इटावा में रहकर निजी नौकरी करते थे। इसी दौरान उनकी पहचान रविंदर नाम के व्यक्ति से हुई। राजा का उनके घर आना-जाना था। इसी बीच रविंदर की बेटी प्रियंका और राजा के बीच प्रेम संबंध हो गए। बाद में दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली। दोनों के तीन पुत्र हैं। विज्ञापन



राजा ने बताया कि प्रियंका पिछले दो से ढाई वर्ष से बीमार चल रही थी। उन्होंने उसका कई जगह उपचार कराया, लेकिन उसकी हालत में सुधार नहीं हुआ। शुक्रवार को पत्नी की तबीयत अधिक बिगड़ गई। इसके बाद राजा उसे लेकर बदायूं आ रहे थे, लेकिन रास्ते में ही प्रियंका की मौत हो गई। पति ने ही घटना की सूचना पुलिस को दी। इस पर पुलिस ने शव का पोस्टमॉर्टम कराया है। गांव लक्ष्मीपुर निवासी राजा लाल बताया कि वह करीब 10 वर्ष पहले इटावा में रहकर निजी नौकरी करते थे। इसी दौरान उनकी पहचान रविंदर नाम के व्यक्ति से हुई। राजा का उनके घर आना-जाना था। इसी बीच रविंदर की बेटी प्रियंका और राजा के बीच प्रेम संबंध हो गए। बाद में दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली। दोनों के तीन पुत्र हैं।राजा ने बताया कि प्रियंका पिछले दो से ढाई वर्ष से बीमार चल रही थी। उन्होंने उसका कई जगह उपचार कराया, लेकिन उसकी हालत में सुधार नहीं हुआ। शुक्रवार को पत्नी की तबीयत अधिक बिगड़ गई। इसके बाद राजा उसे लेकर बदायूं आ रहे थे, लेकिन रास्ते में ही प्रियंका की मौत हो गई। पति ने ही घटना की सूचना पुलिस को दी। इस पर पुलिस ने शव का पोस्टमॉर्टम कराया है।

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