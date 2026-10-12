फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Budaun News ›   Woman dies after laparoscopic surgery for kidney stone.

Budaun News: दूरबीन से पथरी के ऑपरेशन के बाद महिला की मौत

Mon, 12 Oct 2026 01:20 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Mon, 12 Oct 2026 01:20 AM IST
विज्ञापन
Woman dies after laparoscopic surgery for kidney stone.
निजी अस्पताल में महिला की मौतके बाद बिलखते परिजन। संवाद
बदायूं। एक निजी अस्पताल में दूरबीन विधि से पथरी के ऑपरेशन के बाद 27 वर्षीय महिला की मौत हो गई। मृतका के पति ने डॉक्टर पर इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि जब तीन दिन पहले ऑपरेशन हो चुका था, तो अब दोबारा ऑपरेशन करने की जरूरत क्यों पड़ी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
विज्ञापन

शाहजहांपुर जिले के कलान थाना क्षेत्र के दसिया गांव निवासी कुलदीप की पत्नी रूपरानी को पथरी के ऑपरेशन के लिए बदायूं के सिविल लाइन थाने के निकट एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। परिजनों के अनुसार, महिला का शुक्रवार को दूरबीन विधि से ऑपरेशन किया गया था। इसके बाद डॉक्टर ने दोबारा ऑपरेशन करने की बात कही।
विज्ञापन

पति कुलदीप का आरोप है कि डॉक्टर ने बताया था कि अंदर गंदा पानी रह गया है, इसलिए फिर से ऑपरेशन करना पड़ेगा। कुलदीप ने सवाल उठाया कि जब दूरबीन से ऑपरेशन किया गया था, तो अंदर गंदा पानी कैसे रह गया। आरोप है कि रविवार अपराह्न 2:42 बजे पर रूपरानी को दोबारा ऑपरेशन के लिए ले जाया गया। शाम करीब 03:07 बजे बताया कि महिला की हालत ठीक नहीं है। अंदर जाकर देखा तो रूपरानी की मौत हो चुकी थी।
विज्ञापन
विज्ञापन

महिला की मौत की सूचना मिलने पर सिविल लाइंस थाना पुलिस अस्पताल पहुंची और मामले की जानकारी जुटाई। सीओ सुमेध मिलिंद जाधव ने बताया कि महिला की मौत की जानकारी मिली थी। सिविल लाइन पुलिस को मौके पर भेजा है। परिजनों की ओर से अभी कोई तहरीर नहीं मिली है। तहरीर मिलने पर उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed