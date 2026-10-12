Budaun News: दूरबीन से पथरी के ऑपरेशन के बाद महिला की मौत

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शाहजहांपुर जिले के कलान थाना क्षेत्र के दसिया गांव निवासी कुलदीप की पत्नी रूपरानी को पथरी के ऑपरेशन के लिए बदायूं के सिविल लाइन थाने के निकट एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। परिजनों के अनुसार, महिला का शुक्रवार को दूरबीन विधि से ऑपरेशन किया गया था। इसके बाद डॉक्टर ने दोबारा ऑपरेशन करने की बात कही।पति कुलदीप का आरोप है कि डॉक्टर ने बताया था कि अंदर गंदा पानी रह गया है, इसलिए फिर से ऑपरेशन करना पड़ेगा। कुलदीप ने सवाल उठाया कि जब दूरबीन से ऑपरेशन किया गया था, तो अंदर गंदा पानी कैसे रह गया। आरोप है कि रविवार अपराह्न 2:42 बजे पर रूपरानी को दोबारा ऑपरेशन के लिए ले जाया गया। शाम करीब 03:07 बजे बताया कि महिला की हालत ठीक नहीं है। अंदर जाकर देखा तो रूपरानी की मौत हो चुकी थी।महिला की मौत की सूचना मिलने पर सिविल लाइंस थाना पुलिस अस्पताल पहुंची और मामले की जानकारी जुटाई। सीओ सुमेध मिलिंद जाधव ने बताया कि महिला की मौत की जानकारी मिली थी। सिविल लाइन पुलिस को मौके पर भेजा है। परिजनों की ओर से अभी कोई तहरीर नहीं मिली है। तहरीर मिलने पर उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी।