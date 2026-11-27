विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

--

शहर स्थित सिटी मॉल में संचालित सफायर नाइट क्लब एंड लाउंज का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इसमें बच्चों के सामने शराब और अश्लील डांस होने के आरोप लगाए गए थे। वीडियो सामने आने के बाद प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए मॉल संचालक और सफायर नाइट क्लब एंड लाउंज से जवाब तलब किया था।इसी बीच मॉल संचालक की ओर से जिला प्रशासन को प्रार्थना पत्र देकर वायरल वीडियो की सत्यता की जांच कराने की मांग की गई। संचालक ने वीडियो की प्रामाणिकता की जांच कराने का अनुरोध किया था। इसके बाद प्रशासन ने वीडियो को फॉरेंसिक जांच के लिए मुरादाबाद भेज दिया है। अब लैब की रिपोर्ट का इंतजार है। रिपोर्ट मिलने के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि वायरल वीडियो वास्तविक है या उसमें किसी तरह की तकनीकी छेड़छाड़ की गई है। इसके आधार पर प्रशासन आगे की कार्रवाई करेगा।सिटी मॉल संचालक की ओर से वीडियो की जांच कराने की मांग की गई है। डीएम के आदेश पर वीडियो को जांच के लिए फॉरेंसिक लैब मुरादाबाद भेजा गया है, जांच रिपोर्ट आने के बाद जांच आगे बढ़ेगी। -सुमित सिंह, सिटी मजिस्ट्रेट