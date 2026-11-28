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कोतवाली क्षेत्र के गांव बैरमई बुजुर्ग निवासी शिवानी के पिता सोमवीर ने बताया कि उनकी बेटी रफीनगर स्थित एमपी डी-फार्मा कॉलेज से परीक्षा देकर अपनी स्कूटी से गांव लौट रही थी। इसी दौरान हाईवे पर अंबियापुर गांव में सामने से आ रही बाइक ने उसकी स्कूटी में टक्कर मार दी। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई।स्थानीय लोगों ने दोनों घायलों को एंबुलेंस की मदद से बिल्सी स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने दोनों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया। बाइक सवार खेम सिंह क्षेत्र के गांव जरावन के निवासी बताए गए हैं। सीएचसी प्रभारी डॉ. अनिल कुमार गुप्ता ने बताया कि हादसे में घायल दो लोगों को अस्पताल लाया था। प्राथमिक उपचार के बाद उनकी हालत को देखते हुए जिला अस्पताल भेज दिया गया।