फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Budaun News ›   Traders protest against MDR charges on UPI transactions.

Budaun News: यूपीआई ट्रांजेक्शन पर एमडीआर शुल्क के विरोध में व्यापारियों का प्रदर्शन

Thu, 08 Oct 2026 01:17 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Thu, 08 Oct 2026 01:17 AM IST
विज्ञापन
Traders protest against MDR charges on UPI transactions.
डीएम कार्यालय में यूपीआई ट्रांजेक्शन पर एमडीआर शुल्क के विरोध में प्रदर्शन करते व्यापारी। - फोटो : shiv tripathi
बदायूं। यूपीआई ट्रांजेक्शन पर एमडीआर शुल्क लगाने के विरोध में मंगलवार को व्यापारियों ने प्रदर्शन किया। इसके बाद उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल ने प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन डीएम कार्यालय में एसडीएम न्यायिक कुमार चंद्रा को दिया।
विज्ञापन


15 अक्टूबर से 2000 रुपये से अधिक के मर्चेंट यूपीआई ट्रांजेक्शन पर 0.4 प्रतिशत एमडीआर चार्ज लगाने के आदेश का विरोध करते हुए जिलाध्यक्ष ने कहा कि व्यापारी पर पहले ही कई तरह के कर हैं। एमडीआर लगने से व्यापार की गति कम होगी, बाजार में मंदी आएगी और नकद लेनदेन को बढ़ावा मिलेगा। इससे लूटपाट जैसी घटनाएं भी बढ़ेंगी।
विज्ञापन

प्रदेश मंत्री अवधेश वर्मा ने कहा कि व्यापारियों ने प्रधानमंत्री के डिजिटल इंडिया के सपने को साकार करने के लिए यूपीआई अपनाया है, अब शुल्क लगाना उनके साथ धोखा होगा। जिला महामंत्री हाजी राशिद सैफी और उपाध्यक्ष रूपेंद्र सिंह लाम्बा ने कहा कि इससे अर्थव्यवस्था फिर से नकदी की ओर लौट जाएगी। नगर महामंत्री संजय रस्तोगी ने डिजिटल लेनदेन को मुफ्त रखने की मांग की। शिष्टमंडल में दीपक वर्मा, विनय गुप्ता, दिनेश गुप्ता, राजेश गुप्ता, कुलदीप वैश्य, सुरेंद्र नानक, सर्वेश गुप्ता आदि मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed