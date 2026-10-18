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Budaun News: मोबाइल छीनने के तीन आरोपी पकड़े, फोन बरामद

Sun, 18 Oct 2026 02:16 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Sun, 18 Oct 2026 02:16 AM IST
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Three accused in mobile-snatching case arrested; phone recovered
पुलिस की गिरफ्त में मोबाइल ​छीनने वाले आरोपी। स्त्तोत पुलिस।
बदायूं। फैजगंज बेहटा पुलिस ने शनिवार को मोबाइल छीनने की घटना का खुलासा कर तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके कब्जे से छीना गया मोबाइल फोन और वारदात में इस्तेमाल बाइक बरामद की है। तीनों आरोपियों को न्यायालय के समक्ष पेश किया, जहां से जेल भेज दिया।
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फैजगंज बेहटा थाने में मोबाइल छीनने के मामले में केस दर्ज होने के बाद पुलिस खुलासे के लिए जुटी हुई थी। शनिवार को सूचना पर पुलिस टीम ने मन्नू नगर तिराहे से आसफपुर जाने वाले रास्ते पर दबिश दी। यहां से तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों की पहचान फैजगंज बेहटा थाना क्षेत्र के गांव नहड़ौली निवासी अवधेश, सनी यादव उर्फ सोनू और दुष्यंत उर्फ टुल्ली के रूप में हुई है। सीओ बिसौली अंशुमन श्रीवास्तव ने बताया कि तीनों से पूछताछ की गई है। आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दिया गया।
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