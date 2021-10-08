Budaun News: रिश्तेदार को भी नहीं छोड़ा, फोन और 25 हजार ले गए

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गांव कुर्बी निवासी राजकुमार पुत्र वालिस्टर सिंह के अनुसार, 15 अगस्त की सुबह करीब 10 बजे वह अपने परिवार के साथ घर पर थे। आरोप है कि इसी दौरान उनके रिश्तेदार महीपाल व विकास निवासी ग्राम बाकरपुर और एक अज्ञात व्यक्ति उनके घर पर पहुंचे। आरोप है कि बातचीत के दौरान विवाद की स्थिति बन गई।आरोप है कि इसी बीच तीनों घर में मेज पर रखे 25 हजार रुपये और मोबाइल फोन उठा ले गए। पीड़ित के मुताबिक, उन्होंने पहले पुलिस और अन्य अधिकारियों से शिकायत की। कोई कार्रवाई नहीं होने पर न्यायालय की शरण ली। तब कहीं रिपोर्ट दर्ज हुई।विवेचना उपनिरीक्षक सुभाष कुमार कर रहे हैं। सीओ बिसौली अंशुमन श्रीवास्तव का कहना है कि कोर्ट के आदेश पर रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है, विवेचना कराई जा रही है। विवेचना के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।