डबल इंजन में जिले का चौथाई विकास भी नहीं हुआ : आदित्य

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उन्होंने कहा कि सपा सरकार ने बदायूं को मेडिकल कॉलेज, ओवरब्रिज, फोरलेन, डिग्री कॉलेज और सड़कों समेत कई विकास कार्य दिए। खाद संकट, रोजगार, महंगाई और एसआईआर समेत अन्य मुद्दों पर भी सरकार को घेरा। अध्यक्षता कर रहे पूर्व मंत्री आबिद रजा ने हम के नारे के जरिए हिंदू-मुस्लिम एकता का आह्वान किया।उन्होंने भाजपा पर धर्म और जाति के नाम पर समाज को बांटने का आरोप लगाया। कहा कि महंगाई, बेरोजगारी और उत्पीड़न से सभी वर्ग परेशान हैं। उन्होंने यादव समाज से अन्य हिंदू जातियों को जोड़कर पीडीए को मजबूत करने की अपील की। आबिद रजा ने कहा कि 2027 में बदायूं की सभी छह विधानसभा सीटों पर सपा प्रत्याशियों को जिताकर विधानसभा भेजने का लक्ष्य है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से बूथ स्तर पर संगठन मजबूत करने और पीडीए का संदेश गांव-गांव पहुंचाने का आह्वान किया।