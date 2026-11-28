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बता दें कि बृहस्पतिवार सुबह में करीब सात बजे चौक के पास ही एक कॉलोनी की बाउंड्री के पास युवक का शव पड़ा मिला था। मृतक के शरीर पर चोट का कोई निशान नजर नहीं आने से मौत की गुत्थी उलझी हुई है। शिनाख्त के बाद ही साफ हो सकेगा कि युवक की मौत कैसे हुई है। सीओ राहुल पांडेय ने बताया कि कोतवाली पुलिस युवक के शव की शिनाख्त की दिशा में कोशिश में जुटी हुई है। शव बरामदगी के 72 घंटे पूरे होने के बाद ही शव का पोस्टमॉर्टम होगा।

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उझानी। कल्याण सिंह चौक के पास बृहस्पतिवार सुबह में दिल्ली हाईवे के किनारे मिले करीब 25 वर्षीय युवक के शव की दूसरे दिन भी शिनाख्त नहीं हो पाई। पुलिस ने आसपास इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरे भी खंगाले, लेकिन उनसे भी फिलहाल कोई सुराग हाथ नहीं लग पाया है।