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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Budaun News ›   Tempo driver dies after colliding with a nilgai.

Budaun News: नील गाय से टकराकर टेंपो चालक की मौत

Wed, 07 Oct 2026 12:06 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Wed, 07 Oct 2026 12:06 AM IST
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Tempo driver dies after colliding with a nilgai.
कादरचौक। कासगंज से उझानी जाते समय मंगलवार की शाम शेखूपुर भट्टे के पास नीलगाय और टेंपो की टक्कर हो गई। हादसे में उझानी निवासी टेंपो चालक खलील कुरैशी गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची सिविल लाइंस थाना पुलिस ने घायल चालक को लेकर जिला अस्पताल पहुंची। जहां हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने उन्हें रेफर कर दिया, लेकिन कुछ देर बाद उनकी मौत हो गई।
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सीओ उझानी राहुल पांडेय ने बताया कि खलील कुरैशी ऑटो लेकर कासगंज से उझानी जा रहे थे। शेखूपुर भट्ट के पास अचानक सड़क पर नीलगाय आ जाने से ऑटो उससे टकरा गया। टक्कर के बाद ऑटो अनियंत्रित होने से चालक घायल हो गया था। चालक के परिजनों को सूचना दे दी गई है। संवाद
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