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Budaun News: समस्याएं वार्ड स्तर पर उठाने के लिए गठित की टीम

Mon, 05 Oct 2026 11:42 PM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Mon, 05 Oct 2026 11:42 PM IST
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Team formed to raise issues at the ward level.
बदायूं। जन समस्या निवारण समिति की बैठक रविवार शाम मथुरिया चौक पर हुई। बैठक में बोर्ड के वरिष्ठ पदाधिकारियों की मौजूदगी में समिति की मुख्य कार्यसमिति और विभिन्न वार्डों के प्रमुख पदाधिकारियों की घोषणा की गई। समिति का उद्देश्य नगरवासियों की समस्याओं को वार्ड स्तर पर उठाकर उनके समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाना बताया गया। मुख्य कार्यसमिति में अध्यक्ष पंकज शर्मा के साथ राम प्रकाश मिश्रा, नितेश वार्ष्णेय, दीपक सक्सेना, अनिल साहू, रवि वाल्मीकि, राजकुमार आदि को शामिल किया गया है।
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वार्ड प्रमुखों में वार्ड एक से रवि वाल्मीकि व दिनेश मिश्रा, दो से श्याम पाल दिवाकर, तीन से मनोज चंदेल व नरेंद्र गुप्ता, चार से डॉ. संजीव सक्सेना व दयाराम वेदपति, सात से राजीव रायजादे, आठ से राजू कश्यप, विनोद कश्यप व राधेश्याम साहू, नौ से विनीत पांडे, 10 से गगनदीप अरोड़ा, 11 से चंद्रदेव वर्मा व राकेश गुलाटी, 12 से विनीत कश्यप को जिम्मेदारी दी गई।
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इसके अलावा वार्ड 13 से डॉ. अमर सिंह व सौरव साहू, 14 से नंदकिशोर व डॉ. संजीव गुप्ता, 15 से हिमांशु कठेरिया, 17 से राजकुमार प्रजापति, 18 से डॉ. अशोक शर्मा, अरुण अग्निहोत्री, अश्वनी भारद्वाज व राकेश साहू, 19 से देवेश शर्मा व पूनम सिंह, 20 से सनी चौहान व राजकुमार जोशी, 21 से दीपक सक्सेना, 22 से असीम रस्तोगी व विनीत वैश्य, 25 से राजकुमार वाल्मीकि तथा 26 से रामेश्वर दयाल व अमित गुप्ता को जिम्मेदारी दी गई। अध्यक्ष पंकज शर्मा ने बताया कि शहरवासी अपनी समस्याएं वार्ड प्रमुखों को दे सकते हैं।
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