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Budaun News: रजा मार्केट में निलंबित सिपाही ने मांगीं दो बीयर केन, विवाद के बाद चले पत्थर

Thu, 08 Oct 2026 01:23 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Thu, 08 Oct 2026 01:23 AM IST
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Suspended constable asks for two beer cans at Raza Market; stones thrown following a dispute.
बदायूं। सदर कोतवाली क्षेत्र के रजा मार्केट में मंगलवार रात कुछ लोगों का वीडियो बनाने को लेकर निलंबित सिपाही से विवाद हो गया। आरोप है कि वीडियो बनाने के दौरान निलंबित सिपाही ने वर्दी का रौब दिखाते हुए दो बीयर केन की भी मांगीं। इससे माहौल और बिगड़ गया। देखते ही देखते दोनों पक्षों में मारपीट के साथ पत्थरबाजी शुरू हो गई। करीब एक घंटे तक बाजार में अफरा-तफरी का माहौल रहा। दोनों पक्षों को खुली चोटें आई हैं। पुलिस दो लोगों को कोतवाली ले गई। पुलिस ने विवेक और शिव कुमार का शांतिभंग में चालान किया। अब घटना का सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है।
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पुलिस के अनुसार, रजा मार्केट में कुछ लोग दुकान पर खड़े थे। इसी दौरान एक निलंबित सिपाही वहां पहुंचा और उनका वीडियो बनाने लगा। आरोप है कि वीडियो बनाने के बाद वह वीडियो डिलीट करने के बदले दो बीयर की केन मांग रहा था। साथ ही पुलिस का आईकार्ड दिखाकर लोगों पर दबाव बनाने का भी आरोप लगाया।
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इसी दौरान नाश्ते का सामान लेने पहुंचे कुछ लोगों ने इसका विरोध किया। इसी बात को लेकर निलंबित सिपाही और दूसरे पक्ष के लोगों के बीच कहासुनी और गाली-गलौज होने लगी। कुछ ही देर में विवाद मारपीट में बदल गया। दोनों पक्षों के लोग आमने-सामने आ गए और एक-दूसरे पर पत्थर फेंकने लगे। इससे बाजार में भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। घटना में एक युवक के सिर में चोट भी लगी है। एसपी सिटी अभिषेक कुमार सिंह ने बताया कि मामले की जांच कराई जाएगी। तहरीर और जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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