Budaun News: तेज रफ्तार कार खाई में पलटी, युवक घायल

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ग्राम बमेड निवासी प्रशांत दीक्षित शुक्रवार को कार से बदायूं से अपने घर लौट रहे थे। रास्ते में ग्राम गढ़ौली के बाजार के समीप अचानक उनकी कार अनियंत्रित हो गई। चालक जब तक कार पर नियंत्रण कर पाता, तब तक कार सड़क किनारे गहरी खाई में पलट गई। हादसे के बाद मौके पर पहुंचे दुकानदारों और राहगीरों ने कार में फंसे प्रशांत को कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला। सीओ बिल्सी आलोक सिद्धू ने बताया कि सूचना पर डायल 112 पुलिस मौके पर पहुंचीं। एंबुलेंस से घायल युवक को नजदीकी अस्पताल पहुंचाया। संवाद

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बिल्सी। बदायूं-बिल्सी मार्ग पर शुक्रवार को ग्राम गढौली बाजार के समीप तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे गहरी खाई में पलट गई। हादसे में कार सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। आसपास के दुकानदारों और राहगीरों ने घायल को कार से बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया।