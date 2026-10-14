फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Budaun News ›   Special classes will be held at Bilsi College today.

Budaun News: बिल्सी महाविद्यालय में आज लगेंगी विशेष कक्षाएं

Wed, 14 Oct 2026 01:37 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Wed, 14 Oct 2026 01:37 AM IST
विज्ञापन
Special classes will be held at Bilsi College today.
बिल्सी। महाराणा प्रताप राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में बुधवार 14 अक्टूबर को राजनीति विज्ञान, प्राणी विज्ञान और भौतिक विज्ञान विषयों की विशेष कक्षाएं आयोजित की जाएंगी।
विज्ञापन

प्राचार्य डॉ. पंकज कुमार सिंह ने बताया कि बीए प्रथम सेमेस्टर और एमए प्रथम सेमेस्टर के राजनीति विज्ञान विषय के सभी छात्र-छात्राओं की विशेष कक्षा सुबह 11 बजे से लगेगी। इसी समय बीएससी प्रथम सेमेस्टर के प्राणी विज्ञान और भौतिक विज्ञान विषयों के विद्यार्थियों की भी विशेष कक्षाएं आयोजित की जाएंगी। प्राचार्य ने संबंधित सभी छात्र-छात्राओं की उपस्थिति अनिवार्य बताते हुए निर्धारित समय पर महाविद्यालय पहुंचने के निर्देश दिए हैं। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed