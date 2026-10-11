शारदीय नवरात्र: बदायूं के देवी मंदिरों में उमड़ी भीड़, भक्तों ने की मां शैलपुत्री की आराधना

बदायूं में शारदीय नवरात्र के पहले दिन रविवार को शहर के देवी मंदिरों में श्रद्धा और भक्ति का माहौल नजर आया। सुबह होते ही मां शैलपुत्री की पूजा-अर्चना के लिए श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया। शहर के प्रमुख देवी मंदिरों में दिनभर भक्तों की भीड़ लगी रही।

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शहर के प्राचीन सिद्धपीठ नगला मंदिर में कपाट खुलने के साथ ही भक्तों की कतारें लग गई। मंदिर परिसर को आकर्षक ढंग से सजाया गया, जिससे वातावरण भक्तिमय नजर आया। शहर के बिरुआबाड़ी और हरप्रसाद मंदिर में भी सुबह से ही भक्तों की भीड़ रही। श्रद्धालुओं ने विधि-विधान से पूजा कर माता रानी को चुनरी, फूल और प्रसाद अर्पित किया। मंदिरों में मां के जयकारों की गूंज सुनाई देती रही।भीड़ को देखते हुए प्रमुख मंदिरों में सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई। नवरात्र के पहले दिन दोपहर 12 बजे के बाद तक श्रद्धालु दर्शन और पूजन के लिए पहुंचते रहे। मंदिरों में महिलाओं की संख्या अधिक रही, वहीं युवा और बच्चे भी बड़ी संख्या में माता के दर्शन करने पहुंचे। भक्तों ने मां शैलपुत्री की पूजा-अर्चना कर परिवार की सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना की।देवी मंदिरों के बाहर पूजन सामग्री की दुकानें भी सजी रहीं। दुकानों पर चुनरी, फूल, नारियल और प्रसाद खरीदने के लिए श्रद्धालुओं की आवाजाही बनी रही। नवरात्र को लेकर दुकानदारों में भी उत्साह दिखाई दिया। मंदिरों के आसपास दिनभर धार्मिक माहौल बना रहा। नवरात्र के नौ दिनों तक मंदिरों में विशेष पूजा-अर्चना और श्रद्धालुओं की भीड़ रहेगी।