सनातन न कभी मिटा है और न कभी मिटाया जा सकेगा : बीएल वर्मा

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विधायक ने कहा कि रामलीला हमारी संस्कृति और जीवन मूल्यों का दस्तावेज है। प्रभु श्रीराम के आदर्शों को अपनाकर जीवन को बेहतर बनाया जा सकता है। इस मौके पर पालिका अध्यक्ष ज्ञान देवी सागर, पूर्व अध्यक्ष ओमप्रकाश सागर, मेला कमेटी के अध्यक्ष संजीव वार्ष्णेय उर्फ विक्की, जितेंद्र कुमार वार्ष्णेय, रामबाबू वार्ष्णेय आदि मौजूद रहे। संवादफोटो- 16रामलीला में दिन में फुलवारी, रात में धनुष यज्ञ का मंचनजगत। ब्लॉक परिसर में चल रहे श्रीरामलीला महोत्सव में मंगलवार को दिन में फुलवारी, मीना बाजार और रात में धनुष यज्ञ की लीला का मंचन हुआ। कलाकारों ने रामलीला के पात्रों का जीवंत अभिनय किया। कमेटी के अध्यक्ष डॉ. केशव कुमार शर्मा, प्रबंधक सुनील गुप्ता, जनरल अध्यक्ष देवनारायण शर्मा, किशोरी लाल गुप्ता, रजनीश राठौर, संजीव सक्सेना आदि मौजूद रहे। संवादरामलीला में ताड़का वध की लीला का किया मंचनदबतोरी। गांव में चल रही रामलीला में सोमवार रात आदर्श रामलीला कमेटी के कलाकारों ने विश्वामित्र के राजा दशरथ से राम-लक्ष्मण को मांगने और ताड़का वध की लीला का मंचन किया।लीला में दिखाया गया कि ताड़का, मारीच, सुबाहु विश्वामित्र के यज्ञ में बाधा डालते थे। विश्वामित्र ने दशरथ से मदद मांगी, वशिष्ठ के समझाने पर दशरथ ने राम-लक्ष्मण को भेजा, जिन्होंने ताड़का का वध कर यज्ञ की रक्षा की। इस मौके पर अवधेश भदौरिया, उमेश भदौरिया, डॉ. हितेश, अतुल, अनमोल चौहान, अंकुर चौहान आदि मौजूद रहे। संवादरामलीला में धनुष भंग पर गूंजा जय श्रीरामकादरचौक। राधाकांत मंदिर प्रांगण में अयोध्या की आदर्श रामलीला मंडली ने विश्वामित्र के यज्ञ रक्षा आग्रह से लेकर धनुष भंग तक की लीला का मंचन किया। मार्ग में ताड़का वध और जनकपुर में स्वयंवर के दृश्य आकर्षण का केंद्र रहे। शिव धनुष पर सभी राजा विफल रहे, फिर गुरु आज्ञा से राम ने सहज ही धनुष उठाकर तोड़ दिया। इस पर पंडाल तालियों और जयकारों से गूंज उठा। संवाद