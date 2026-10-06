फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Budaun News ›   Samajwadi Party workers staged a protest against the detention of Akhilesh Yadav.

Budaun News: अखिलेश यादव को हिरासत में लेने के विरोध में सपाइयों ने किया प्रदर्शन

Tue, 06 Oct 2026 11:56 PM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Tue, 06 Oct 2026 11:56 PM IST
विज्ञापन
Samajwadi Party workers staged a protest against the detention of Akhilesh Yadav.
बिसाली में धरना देते सपाई। संवाद
बदायूं। दिल्ली में मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर इंडिया गठबंधन के सांसदों के मार्च के दौरान सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव समेत विपक्षी नेताओं को हिरासत में लेने के विरोध में मंगलवार को सहसवान में सपा कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन एसडीएम के स्टेनो को दिया।
विज्ञापन

ज्ञापन में दिल्ली की घटना का संज्ञान लेने और हिरासत में लिए गए जनप्रतिनिधियों के लोकतांत्रिक एवं संवैधानिक अधिकारों की रक्षा की मांग की गई। सोनू यादव ने कहा कि लोकतंत्र में जन प्रतिनिधियों की आवाज को दबाने के बजाय उनके सवालों का जवाब संवैधानिक प्रक्रिया के तहत दिया जाना चाहिए। शांतिपूर्ण मार्च के दौरान हिरासत में लिया जाना लोकतांत्रिक अधिकारों पर सवाल खड़ा करता है। पूरे प्रकरण में निष्पक्ष कार्रवाई होनी चाहिए। इस दौरान नगर अध्यक्ष आमिर अली, एडवोकेट गौरव यादव, रवेंद्र प्रताप सिंह, दानिश अली, जयवीर सिंह, पोखी, तोताराम, फैसल, रिहान, मोसिन आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे।
विज्ञापन

बिसौली। तहसील परिसर में समाजवादी लोहिया वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन का नेतृत्व लोहिया वाहिनी के जिलाध्यक्ष कुंवर सोमेश प्रताप ने किया। कार्यकर्ताओं ने अखिलेश यादव की हिरासत का विरोध करते हुए लोकतांत्रिक एवं संवैधानिक अधिकारों की रक्षा की मांग उठाई। धरना-प्रदर्शन में अधिवक्ता सभा के विधानसभा अध्यक्ष अधिवक्ता विवेक यादव, अधिवक्ता राहुल यादव, राजीव यादव, विनोद यादव, मोहित यादव, अनीस फारूकी आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे।

बिसाली में धरना देते सपाई। संवाद

बिसाली में धरना देते सपाई। संवाद

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed