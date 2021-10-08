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Budaun News: खेत जोतने के दौरान समाधि तोड़ी, विरोध करने पर धमकाया

Sat, 17 Oct 2026 01:31 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Sat, 17 Oct 2026 01:31 AM IST
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Samadhi demolished during field ploughing; threats issued when challenged
बदायूं। मूसाझाग थाना क्षेत्र के ग्राम सर्वा में खेत की जुताई के दौरान माता-पिता की समाधि तोड़ने और विरोध करने पर गाली-गलौज व जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी रवेंद्र के खिलाफ केस दर्ज किया है।
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गांव निवासी रामवरन के अनुसार, उनके खेत के बराबर में ही गांव के रवेंद्र का खेत है। उनके खेत की मेड़ किनारे उनके माता-पिता की पक्की समाधि बनी हुई है। आरोप है कि 30 जुलाई को रवेंद्र ने ट्रैक्टर से जुताई करते समय समाधियों के बीच बनी पैकाड़ी और पूर्व दिशा की समाधि का कोना तोड़ दिया। जब इसका विरोध किया गया तो आरोपी ने गाली-गलौज कर जान से मारने की धमकी दी। आरोप है कि रवेंद्र के पास सवा सात बीघे का पट्टा है, जबकि वह 10 बीघा जमीन जोत रहा है और ग्राम समाज की भूमि पर ट्यूबवेल बना रखा है। सीओ उझानी राहुल पांडेय ने बताया कि मामले की जांच कराई जा रही है। जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। संवाद
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