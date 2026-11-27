Budaun News: इंस्टाग्राम पर खिलौने खरीदने का लिंक भेजकर 4.76 लाख ठगे
बरेली ब्यूरो
Updated Fri, 27 Nov 2026 01:54 AM IST
Updated Fri, 27 Nov 2026 01:54 AM IST
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बदायूं। इंस्टाग्राम पर बच्चों के खिलौने खरीदने का लिंक भेजकर एक युवक से 4.76 लाख रुपये की साइबर ठगी कर ली गई। आरोपी ने खिलौनों की खरीद और प्रोसेसिंग फीस के नाम पर युवक को झांसे में लिया। इसके बाद अलग-अलग बैंक खातों, यूपीआई और क्यूआर कोड के माध्यम से 32 बार में रकम ट्रांसफर करा ली। पीड़ित की शिकायत पर साइबर क्राइम थाने में आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है।
बिसौली थाना क्षेत्र के अहरौला गांव निवासी मोहित मीणा ने बृहस्पतिवार को साइबर क्राइम थाने में शिकायत दी। उन्होंने बताया कि 30 अक्तूबर को सुकेंद्र सिंह नाम के व्यक्ति ने इंस्टाग्राम आईडी पर गुरुटॉयज के नाम से बच्चों के खिलौने खरीदने का लिंक भेजा था। खिलौनों की खरीद और प्रोसेसिंग फीस के नाम पर उनसे धोखाधड़ी की गई।
पीड़ित के मुताबिक, एक से छह नवंबर के बीच उनके तीन बैंक खातों से कुल 4,76,676 रुपये निकालकर अलग-अलग खातों में ट्रांसफर करा लिए गए। इसमें यूनियन बैंक खाते से 1,82,727 रुपये, एसबीआई खाते से 2,71,949 रुपये और बैंक ऑफ बड़ौदा खाते से 22 हजार रुपये की रकम शामिल है। यह पूरी रकम 32 अलग-अलग लेनदेन के माध्यम से ट्रांसफर की गई।
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सीओ सिटी सुमेध मिलिंद जाधव ने बताया वो तहरीर के आधार पर केस दर्ज किया गया हैं। पीड़ित की ओर से उपलब्ध साक्ष्यों के आधार जांच कराई जा रही है। मामले की विवेचना निरीक्षक देवेंद्र कुमार को दी गई है।
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बिसौली थाना क्षेत्र के अहरौला गांव निवासी मोहित मीणा ने बृहस्पतिवार को साइबर क्राइम थाने में शिकायत दी। उन्होंने बताया कि 30 अक्तूबर को सुकेंद्र सिंह नाम के व्यक्ति ने इंस्टाग्राम आईडी पर गुरुटॉयज के नाम से बच्चों के खिलौने खरीदने का लिंक भेजा था। खिलौनों की खरीद और प्रोसेसिंग फीस के नाम पर उनसे धोखाधड़ी की गई।
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पीड़ित के मुताबिक, एक से छह नवंबर के बीच उनके तीन बैंक खातों से कुल 4,76,676 रुपये निकालकर अलग-अलग खातों में ट्रांसफर करा लिए गए। इसमें यूनियन बैंक खाते से 1,82,727 रुपये, एसबीआई खाते से 2,71,949 रुपये और बैंक ऑफ बड़ौदा खाते से 22 हजार रुपये की रकम शामिल है। यह पूरी रकम 32 अलग-अलग लेनदेन के माध्यम से ट्रांसफर की गई।
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सीओ सिटी सुमेध मिलिंद जाधव ने बताया वो तहरीर के आधार पर केस दर्ज किया गया हैं। पीड़ित की ओर से उपलब्ध साक्ष्यों के आधार जांच कराई जा रही है। मामले की विवेचना निरीक्षक देवेंद्र कुमार को दी गई है।