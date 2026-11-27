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बिसौली थाना क्षेत्र के अहरौला गांव निवासी मोहित मीणा ने बृहस्पतिवार को साइबर क्राइम थाने में शिकायत दी। उन्होंने बताया कि 30 अक्तूबर को सुकेंद्र सिंह नाम के व्यक्ति ने इंस्टाग्राम आईडी पर गुरुटॉयज के नाम से बच्चों के खिलौने खरीदने का लिंक भेजा था। खिलौनों की खरीद और प्रोसेसिंग फीस के नाम पर उनसे धोखाधड़ी की गई।पीड़ित के मुताबिक, एक से छह नवंबर के बीच उनके तीन बैंक खातों से कुल 4,76,676 रुपये निकालकर अलग-अलग खातों में ट्रांसफर करा लिए गए। इसमें यूनियन बैंक खाते से 1,82,727 रुपये, एसबीआई खाते से 2,71,949 रुपये और बैंक ऑफ बड़ौदा खाते से 22 हजार रुपये की रकम शामिल है। यह पूरी रकम 32 अलग-अलग लेनदेन के माध्यम से ट्रांसफर की गई।सीओ सिटी सुमेध मिलिंद जाधव ने बताया वो तहरीर के आधार पर केस दर्ज किया गया हैं। पीड़ित की ओर से उपलब्ध साक्ष्यों के आधार जांच कराई जा रही है। मामले की विवेचना निरीक्षक देवेंद्र कुमार को दी गई है।