Budaun News: राजाराम और श्रीकृष्ण इंटर कॉलेज ओवरऑल चैंपियन

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प्रतियोगिता के अंतिम दिन अंडर-19 बालिका वर्ग में 4 गुणा 400 मीटर रिले दौड़, 6 और 4 किलोमीटर क्रॉस कंट्री समेत विभिन्न स्पर्धाओं का आयोजन किया गया। रिले दौड़ में राजाराम महिला इंटर कॉलेज, बदायूं की छात्राओं ने प्रथम, केदारनाथ महिला इंटर कॉलेज ने द्वितीय और राजकीय कन्या इंटर कॉलेज, बदायूं ने तृतीय स्थान प्राप्त किया।माध्यमिक शिक्षा विभाग की एथलेटिक्स प्रतियोगिता में अंडर-19 बालक वर्ग में 17, अंडर-17 में 33 और अंडर-14 में 16 विद्यालयों ने प्रतिभाग किया। बालिका वर्ग में अंडर-19 के 13, अंडर-17 के 17 और अंडर-14 के 14 विद्यालय शामिल हुए। तीन दिनों में बालक और बालिका वर्ग में कुल 98 इवेंट आयोजित किए गए।अंडर-19 बालिका वर्ग की 4 गुणा 100 मीटर रिले दौड़ में केदारनाथ महिला इंटर कॉलेज की अनामिका, निशा, मुस्कान और तृप्ति की टीम ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। राजकीय कन्या इंटर कॉलेज, बदायूं की प्रीति, कामिनी, रचना और पायल की टीम दूसरे स्थान पर रही। अनुष्का, वर्तिका, वैष्णवी और अनुष्का की टीम ने तीसरा स्थान हासिल किया। अंडर-17 वर्ग में राजाराम महिला इंटर कॉलेज की अनुष्का ने प्रथम स्थान प्राप्त किया।व्यक्तिगत चैंपियनशिप में भी खिलाड़ियों का रहा दबदबाव्यक्तिगत चैंपियनशिप में सब जूनियर बालिका वर्ग में राजाराम महिला इंटर कॉलेज, बदायूं की निधि ने खिताब जीता। सब जूनियर बालक वर्ग में शिवदेवी इंटर कॉलेज, बदायूं के जीवेश चैंपियन रहे। जूनियर बालिका वर्ग में केदारनाथ महिला इंटर कॉलेज, बदायूं की कुलसुम ने बाजी मारी। जूनियर बालक वर्ग में श्रीकृष्ण इंटर कॉलेज, बदायूं के विभुपाल और आरबीएस इंटर कॉलेज, बुटला दौलत के हितेश संयुक्त रूप से चैंपियन रहे।सीनियर वर्ग में टीमें संयुक्त चैंपियन रहींसीनियर बालिका वर्ग में केदारनाथ महिला इंटर कॉलेज की प्रीति और मुस्कान तथा त्रिवेणी सहाय इंटर कॉलेज, आसफपुर की अर्शी संयुक्त रूप से चैंपियन रहीं। सीनियर बालक वर्ग में श्रीकृष्ण इंटर कॉलेज, बदायूं के आयुष कुमार यादव और प्रमोद इंटर कॉलेज, सहसवान के प्रमोद कुमार संयुक्त चैंपियन बने।छात्राओं ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से मन मोहासमापन समारोह में छात्राओं ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से सभी का मन मोह लिया। नगर पालिका कन्या इंटर कॉलेज, बदायूं की भावना, कल्पना, अनम और मुस्कान ने सुंदर रंगोली बनाई। केदारनाथ महिला इंटर कॉलेज की छात्राओं ने बैंड और गरबा नृत्य प्रस्तुत किया। नगर पालिका गर्ल्स इंटर कॉलेज और सिग्नल गर्ल्स इंटर कॉलेज की छात्राओं ने भाव नृत्य पेश किया, जबकि राजाराम महिला इंटर कॉलेज की छात्राओं ने स्वागत गीत प्रस्तुत किया।