Budaun News: दूसरे दिन भी सेंटरों पर नहीं हुई खरीद, कई केंद्रों से गायब दिखे प्रभारी

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ऐसे में सवाल उठ रहा है कि अगर किसान धान बेचने के लिए केंद्र पर पहुंचेगा तो उसका धान कौन खरीदेगा। बताया जा रहा है कि अब तक सभी केंद्रों पर केंद्र प्रभारियों की नियुक्ति भी पूरी नहीं हुई है। प्रत्येक वर्ष एक अक्तूबर से धान की खरीद शुरू हो जाती है। इस बार 12 अक्तूबर से क्रय केंद्र शुरू किए गए। इसके बाद भी खाद्य एवं विपणन विभाग की ओर से केंद्रों पर प्रभारी तैनात नहीं किए गए हैं। किसानों का कहना है कि हर साल ही केंद्र समय से शुरू न होने से उन्हें धान बेचने में परेशानी होती है। मजबूरी में उन्हें बिचौलियों को कम दाम पर धान बेचना पड़ता है। वहीं केंद्रों पर बैठे कुछ प्रभारियों ने बताया कि अभी खरीद के लिए जरूरी संसाधन और बारदाना तक नहीं पहुंचा है।मंडी समिति में चार केंद्रों की जगह खुला एक केंद्रबदायूं। शहर की मंडी समिति में विभाग ने चार केंद्र बनाए हैं, लेकिन अब तक एक ही केंद्र खोला गया है। टीम जब केंद्र पर पहुंची तो वहां एक व्यक्ति बैठा हुआ था। उसने बताया कि केंद्र प्रभारी मौजूद नहीं हैं। जब केंद्र प्रभारी से फोन पर बात की गई तो उन्होंने डीएम के साथ मीटिंग में मौजूद होने का हवाला दिया। संवादउझानी मंडी में केंद्र प्रभारी बैठे लेकिन नहीं हुई खरीदीउझानी। अपराह्न एक बजे तीन लोग बैठे हुए थे। केंद्र प्रभारी मुनेंद्र कुमार ने बताया कि धान, बाजरा, मक्का की खरीद का सिस्टम अभी अपडेट नहीं हुआ है। इस कारण अभी खरीद नहीं हो पाएगी। केंद्र पर बारदाना व अन्य व्यवस्था भी नदारद दिखी। संवाददातागंज मंडी में नहीं खुला एक भी क्रय केंद्रदातागंज। दातागंज मंडी में विभाग की ओर से धान के चार क्रय केंद्र बनाए गए हैं। पहले दिन तो मंडी में पहुंचकर केंद्र प्रभारियों ने उच्चाधिकारियों को फोटो भेजकर खानापूरी कर दी। दूसरे दिन केंद्र पर एक भी केंद्र प्रभारी मौजूद नहीं था। आढ़तियों की ओर से प्राइवेट मेें धान खरीद की जा रही थी। संवादजल्द ही सभी केंद्रों पर प्रभारियों की तैनाती कर व्यवस्थाएं दुरुस्त कर खरीद शुरू कर दी जाएगी। किसानों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होने दी जाएगी। - एडी शर्मा, प्रभारी डिप्टी आरएमओ