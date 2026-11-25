बदायूं। उप्र पुलिस स्मृति दिवस एवं पुलिस झंडा दिवस के अवसर पर युवा मंच संगठन और श्री भगवा सेना की ओर से पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के सम्मान में समारोह आयोजित किया गया। प्रदेश अध्यक्ष हिमांशु शर्मा और संस्थापक अध्यक्ष ध्रुव देव गुप्ता के नेतृत्व में आयोजित कार्यक्रम में पुलिस कर्मियों की कर्तव्यनिष्ठा, जनसेवा और समर्पण की सराहना की गई।जिला पुलिस कार्यालय में एसपी सिटी अभिषेक सिंह और सीओ सिटी राहुल पांडेय को सम्मानित किया। उसहैत थाना परिसर में थानाध्यक्ष देवेंद्र सिंह सहित पुलिस स्टाफ का अभिनंदन किया गया। संगठन के पदाधिकारियों ने पुलिसकर्मियों को शॉल, पुष्पमाला, मेडल और स्मृति चिह्न भेंट किए। राहुल सक्सेना, हिमांशु पंडित, पुष्पेंद्र श्रीवास्तव, अखिलेश गुप्ता, नंदकिशोर पाठक, मुन्ने खां और नंदकिशोर शाक्य सहित अन्य लोग मौजूद रहे।