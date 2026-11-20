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थाना बिल्सी क्षेत्र निवासी चालक श्रीकृष्ण के मुताबिक, वह गाजियाबाद से पिकअप में बीयर लादकर लखनऊ जा रहा था। म्याऊं और अलापुर के बीच चौडेरा पुलिया के पास सामने से आ रहे वाहन की तेज सफेद लाइट उसकी आंखों पर पड़ी। इससे उसे सड़क दिखाई नहीं दी और पिकअप अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खाई में पलट गई। हादसे में चालक को चोटें आईं। इधर जिला आबकारी अधिकारी हरि शंकर शुक्ला ने बताया कि पिकअप वाहन में बीयर बोतलों की पेटी लदी थीं। मौके पर इंस्पेक्टर को भेजकर जांच कराई गई। अभी रिपोर्ट नहीं मिली है। हादसे में नुकसान हुआ होगा। संवाद

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अलापुर। मुरादाबाद-फर्रुखाबाद हाईवे पर बृहस्पतिवार सुबह चौडेरा पुलिया के पास बीयर से लदी महिंद्रा पिकअप अनियंत्रित होकर खाई में पलट गई। हादसे में चालक घायल हो गया। दुर्घटना के बाद पिकअप में लदी बीयर की पेटियां बिखर गई।