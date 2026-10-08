बदायूं: जगत पिपरी गांव में डेंगू से जान गंवा रहे लोग, स्वास्थ्य विभाग की जांच में रिपोर्ट आ रही निगेटिव

सरकारी में रिपोर्ट निगेटिव, प्राइवेट में डेंगू पॉजिटिव

गांव निवासी किशनवीर ने बताया कि उन्हें बहुत तेज ठंड लग कर बुखार आया था, पास में बक्सा रखा है। छोटे भाई से रजाई निकलवाई और एक के बाद करके, दो रजाई ओढ़ा दी। उनको सरकारी अस्पताल ले गए। वहां पर जांच कराई गई, तो डेंगू की रिपोर्ट निगेटिव आई, उसके बाद में प्राइवेट लैब में जांच कराई, तो वह पॉजिटिव आयी। मजबूरी में प्राइवेट अस्पताल से डेंगू की दवाई ली है। सरकारी योजनाओं का और स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्थाओं का गांव वालों को कोई बड़ा फायदा नहीं मिल रहा है।



ग्रामीणों को केवल पैरासिटामोल दवा देने का लगाया आरोप

गांव में स्वास्थ्य विभाग की ओर से शिविर लगाए हैं। इसमें बुखार पीड़ित, डेंगू पीड़ित आदि को दवाएं दी जा रही है, ताकि वह जल्द सही हो सके। वहीं, शाहिद, वाजिद, साजिद, मोहम्मद उमर समेत अन्य ग्रामीणों का कहना है कि टीम की ओर से केवल पैरासिटामोल की गोलियां दी जा रही हैं। ग्रामीणों का कहना है कि डेंगू, मलेरिया या सीजन बुखार है। सभी में केवल पैरासिटामोल टैबलेट दी जा रही है, जो इन बीमारियों के लिए नाकाफी है। यहीं वजह है कि ग्रामीण परेशान है।