Budaun News: 15 अक्टूबर से शुरू हो सकती है धान खरीद

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खाद्य एवं विपणन विभाग ने स्थिति को देखते हुए अभी केंद्रों का संचालन शुरू नहीं किया है। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि खेतों में नमी अधिक होने से धान में भी नमी ज्यादा रहेगी, जो मानक के अनुसार नहीं है। अब 15 अक्तूबर से धान खरीद शुरू होने की उम्मीद जताई जा रही है।जिला खाद्य विपणन अधिकारी ने बताया कि जिले में धान के 39, बाजरा के 16 और चार मक्का के क्रय केंद्र बनाए गए हैं। सभी केंद्रों पर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कांटा-बांट, नमी मापक यंत्र और बोरों की व्यवस्था कर ली गई है। वहीं बाजरा की खरीद साफ्टवेयर के चलने के बाद शुरू हो जाएगी।फसल क्रय केंद्र पुराना भाव नया भावधान- 39- 2360 2441बाजरा - 16 - 2775 2900मक्का - 04 - 2400 2410खरीद खरीद के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। शासन का आदेश आते ही खरीद शुरू करा दी जाएगी। उम्मीद है कि 15 अक्तूबर से खरीद शुरू हो सकती है। वहीं बाजरा की खरीद सॉफ्टवेयर शुरू होने के बाद शुरू कराई जाएगी। - एडी शर्मा, प्रभारी डिप्टी आरएमओ