Budaun News: 200 से अधिक शिक्षामित्रों को मूल विद्यालयों में वापसी का इंतजार

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जिले के विभिन्न ब्लॉकों में तैनात शिक्षामित्र लंबे समय से मूल विद्यालयों में वापसी की प्रक्रिया पूरी होने का इंतजार कर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने निर्धारित प्रक्रिया के तहत ब्लॉक स्तर पर आवेदन जमा किए थे। वहां आवेदनों और संबंधित अभिलेखों की जांच की गई। इसके बाद आवेदन जिला स्तर पर भेज दिए गए। अब आगे की कार्रवाई शासन के निर्देशों पर निर्भर है।शिक्षामित्रों को उम्मीद थी कि आवेदन और अभिलेखों की जांच पूरी होने के बाद मूल विद्यालयों में वापसी का रास्ता साफ हो जाएगा, लेकिन अब तक शासन स्तर से स्पष्ट निर्देश नहीं मिलने के कारण प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकी है। ऐसे में दो सौ से अधिक शिक्षामित्रों का इंतजार लंबा होता जा रहा है। इस संबंध में बीएसए नवीन कुमार ने शासन के निर्देशाें के अनुसार काम किया जाएगा।