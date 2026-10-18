Budaun News: केबल चोरी होने से एक्सप्रेस-वे का एक किमी का हिस्सा अंधेरे में

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गंगा एक्सप्रेस-वे के इंसीडेंट मैनेजर शोभित राम ने फोन पर बताया कि चोरों ने 8 अक्तूबर से 12 अक्तूबर के बीच 50 खंभों से केबल और एमसीबी चुराई हैं। प्रत्येक खंभे से 13 मीटर लंबी केबल चोरी हुई है। 50 खंभों से कुल 650 मीटर केबल चुराई गई है। एमसीबी भी गायब हैं। चोरी गए माल की कीमत करीब 65 हजार रुपये है। बताया कि दातागंज थाने में तहरीर देकर डहरपुर निवासी करन, मोना कुमार, आकाश राठौर और नन्हे राठौर के खिलाफ केस दर्ज कराया गया है।बताया कि कंपनी को घटना के बारे में बता दिया गया है। जल्द ही लाइट की व्यवस्था बहाल होने की उम्मीद है। सीओ अशेष नाथ सिंह ने बताया कि रिपोर्ट दर्ज होने के बाद मामले की जांच कराई जा रही है। जल्द ही चारों आरोपी भी पकड़ लिए जाएंगे।