बदायूं: समाधान दिवस की हकीकत, फोन पर 'दिवाली ऑफर' देखते नजर आए अफसर, कोई रील में था व्यस्त

ककराला के अशरफ अली ने बताया कि उनकी भूमि पर कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया है। इसको लेकर लेखपाल, कानूनगो, तहसील स्तरीय अधिकारियों से मिले। वह एक तरफ सुनते हैं, दूसरी बात को निकाल देते हैं। समस्या जस की तब बनी है। इसको लेकर डीएम से शिकायत करने के लिए आए।



डीएम ने दिया अवैध कब्जा हटवाने का आदेश

ब्लॉक कादरचौक के ग्राम ललुआ नगला में ग्राम समाज की दो बीघा जमीन पर अवैध कब्जा होने की शिकायत मिलने पर डीएम ने तहसील एवं पुलिस के अधिकारियों को निर्देश दिए कि मौका मुआयना कर तत्काल अवैध कब्जा हटवाएं और दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करें।



ग्राम ललुआ नगला निवासी अमर सिंह ने शिकायत की थी कि गांव में दो बीघा ग्राम समाज की भूमि पर चंद्रपाल, सीलेंद्र, हुकुम सिंह, नौनिहाल और भूरे कूड़ा डालकर अवैध कब्जा किए हुए हैं। मना करने पर दबंगई दिखाते हैं। समाधान दिवस में राजस्व विभाग की 31, पुलिस 3, विद्युत निगम 4, ब्लॉक, सीडीपीओ, समाज कल्याण एवं नगर पालिका की 1-1 व अन्य 2 शिकायतों सहित 44 शिकायती पत्र पहुंचे। चार का मौके पर निस्तारण किया गया।