Budaun News: गंगा में कूदे युवक का दूसरे दिन भी सुराग नहीं

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उझानी कोतवाली क्षेत्र के कछला गंगा घाट पर रविवार को युवक गंगा में कूदने के बाद डूब गया था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने उसकी तलाश शुरू कराई। घाट पर उसकी बाइक मिलने के बाद पहचान उझानी क्षेत्र के गांव नगला निवासी श्रीराम के रूप में हुई। इसके बाद से ही पुलिस और गोताखोर उसकी तलाश में जुटे हैं। विज्ञापन

सीओ उझानी राहुल पांडेय ने बताया कि निजी गोताखोरों की टीम सुबह से ही तलाश में जुटी थी। सोमवार को अभियान में सफलता नहीं मिली। मंगलवार सुबह फिर से गोताखोरों को गंगा में उतारकर युवक की तलाश कराई जाएगी। उझानी कोतवाली क्षेत्र के कछला गंगा घाट पर रविवार को युवक गंगा में कूदने के बाद डूब गया था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने उसकी तलाश शुरू कराई। घाट पर उसकी बाइक मिलने के बाद पहचान उझानी क्षेत्र के गांव नगला निवासी श्रीराम के रूप में हुई। इसके बाद से ही पुलिस और गोताखोर उसकी तलाश में जुटे हैं।सीओ उझानी राहुल पांडेय ने बताया कि निजी गोताखोरों की टीम सुबह से ही तलाश में जुटी थी। सोमवार को अभियान में सफलता नहीं मिली। मंगलवार सुबह फिर से गोताखोरों को गंगा में उतारकर युवक की तलाश कराई जाएगी।

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बदायूं। गंगा में कूदने की वजह से डूबे उझानी क्षेत्र के नगला गांव निवासी श्रीराम का दूसरे दिन सोमवार को भी कोई सुराग नहीं लगा। उसकी तलाश में पुलिस के साथ 22 निजी गोताखोरों और एसडीआरएफ की टीम ने व्यापक अभियान चलाया। चार स्टीमर के साथ सुबह आठ बजे गंगा में उतरी टीमों ने कछला से कादरचौक और कछला से कादरगंज तक करीब 26 किलोमीटर के दायरे में तलाशी ली।