Budaun News: चलती कार बनी आग का गोला, कागजात जले

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कुंवरगांव थाना क्षेत्र के गंज निवासी सोहनपाल ने फोन पर हुई बातचीत में बताया कि वह अपने परिवार के साथ अलापुर से अर्टिगा कार से गांव गंज जा रहे थे। रात करीब साढ़े नौ बजे जैसे ही उनकी कार सिविल लाइंस थाना क्षेत्र में देशमेश एग्रो इंडस्ट्री के पास पहुंची, तभी कार का हॉर्न अपने आप बजने लगे। गाड़ी रोककर बोनट खोलकर देखा तो उसमें आग लगने जैसा लगा। इसके बाद गाड़ी में फिट फायर सिस्टम से आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग तेज हो गई। इस कारण काबू में नहीं आ पाई।कुछ ही सेकंड में आग ने पूरी कार को घेर लिया और देखते ही देखते कार आग का गोला बन गई। आग लगते देख सोहनपाल ने परिवार को बाहर निकाल लिया। आसपास के लोग मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक कार पूरी तरह जल चुकी थी। हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन कार में रखी आरसी, बीमा और अन्य कागजात जलकर राख हो गए।सोहनपाल ने बताया कि उस समय गाड़ी में उनके परिवार के तीन लोग मौजूद थे। सूचना पर पुलिस और अग्निशमन विभाग की एक गाड़ी भी पहुंची। अग्निशमन विभाग की टीम ने तत्काल आग पर काबू पाया। इधर, सीओ सुमेंद्र मिलिंद जाधव ने बताया कि कार में आग लगने की घटना हुई थी। परिवार सुरक्षित है।