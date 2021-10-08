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Budaun News: हाईवे पर टेंपो की टक्कर से बाइक सवार की मौत, एक घायल

Tue, 13 Oct 2026 01:26 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Tue, 13 Oct 2026 01:26 AM IST
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Motorcyclist killed, one injured in collision with tempo on highway
बिल्सी। बिजनौर-बदायूं हाईवे पर स्थित पुसगवां चौराहे के पास टेंपो की टक्कर से बाइक सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि उनका भाई गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल का बरेली के अस्पताल में उपचार चल रहा है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर टेंपो चालक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है।
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कोतवाली क्षेत्र के गांव खैरी निवासी शानू के अनुसार, उनके पिता रशीद सलमानी और चाचा सद्दीक नौ अक्टूबर को दातागंज कोतवाली क्षेत्र के गांव फिरोजपुर से अपाचे बाइक से गांव खैरी लौट रहे थे। शाम करीब चार बजे हाईवे पर स्थित पुसगवां चौराहे पर बिल्सी की ओर से आ रहे तेज रफ्तार टेंपो ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी।
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हादसे के बाद चालक टेंपो लेकर मौके से भाग गया। सूचना मिलने पर शानू मौके पर पहुंचे और दोनों घायलों को एंबुलेंस से राजकीय मेडिकल कॉलेज नौशेरा ले गए। चिकित्सकों ने रशीद सलमानी को मृत घोषित कर दिया। वहीं, सद्दीक को बरेली के आला हजरत अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
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परिजनों ने रशीद सलमानी का पोस्टमॉर्टम नहीं कराया और अंतिम संस्कार कर दिया। बाद में घटना को लेकर तहरीर दी गई। इसके बाद पुलिस ने टेंपो चालक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की।
सीओ आलोक सिद्धू ने बताया कि उक्त मामले में बिल्सी कोतवाली में टेंपो चालक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हो गई है। पुलिस जांच कर आगे की कार्रवाई कर रही है।
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