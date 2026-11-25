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यह मार्मिक दृश्य मंगलवार सुबह आसफपुर-शाहबाद मार्ग पर भोजपुर गांव के पास देखने को मिला। अज्ञात वाहन की टक्कर से एक बंदर की मौत हो गई थी। उसका बच्चा बच गया। हादसे के बाद वहां बंदरों का झुंड सड़क से गुजरने वाले दोपहिया वाहन चालकों पर हमला करने लगे। बंदरों के हमलावर होने से राहगीरों में दहशत फैल गई। राम सिंह, राजू ने बताया कि वह काफी दूर तक दूसरे बंदरों के पीछे जाता दिखाई दिया। दूसरे बंदरों के साथ बच्चा चले जाने से ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। संवाद

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आसफपुर। आसफपुर-शाहबाद मार्ग पर भोजपुर गांव के पास अज्ञात वाहन की टक्कर से एक बंदर की मौत हो गई। उसकी मौत के बाद भी उसका नन्हा बच्चा अपनी मां के शव से चिपका रहा। उसके एक चोट तक नहीं आई। इस बीच अन्य बंदरों ने मृत बंदर को घेर लिया। उधर से निकलने वालों पर हमला किया।