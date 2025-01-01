Budaun News: विधायकों ने निकाली सेवा ज्योति यात्रा, उमड़ा जनसैलाब

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यात्रा सबसे पहले निजामपुर पहुंची, जहां ग्रामीणों ने ढोल-नगाड़ों के साथ स्वागत किया। हैदलपुर, बरायमय खेड़ा में ग्रामीणों ने यात्रा का अभिनंदन किया। गुराई में पोप सिंह स्मारक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के विद्यार्थियों और ग्रामीणों ने फूल बरसाकर यात्रा का स्वागत किया। विधायक हरीश शाक्य ने कहा कि सेवा ज्योति यात्रा केवल यात्रा नहीं, बल्कि सेवा, समर्पण और जनकल्याण का प्रतीक है। इस मौके पर तमाम कार्यकर्ता बाइकों से साथ शामिल रहे।दातागंज। सेवा संकल्प अभियान के तहत बुधवार को दातागंज विधानसभा क्षेत्र से सेवा ज्योति के लिए एक बाइक रैली भाजपा विधायक राजीव कुमार सिंह (बब्बू भैया) के नेतृत्व में बदायूं तक निकाली गई। पूरी यात्रा के दौरान मार्ग में जगह-जगह पार्टी कार्यकर्ताओं और स्थानीय नागरिकों ने पुष्पवर्षा कर स्वागत किया और गगनभेदी नारों के साथ वातावरण को राष्ट्रभक्ति से सराबोर कर दिया। संवादसेवा ज्योति यात्रा में शामिल होने गए 200 बाइक सवारवजीरगंज। बुधवार को वजीरगंज मंडल से करीब 200 भाजपा कार्यकर्ता मोटरसाइकिलों से बदायूं की रैली में शामिल हुए। ये कार्यकर्ताओं सदर विधायक महेश चंद्र गुप्ता के समर्थन में रैली में पहुंचे। इसमें जिला पंचायत सदस्य वनकोटा जयपाल दिवाकर, मंडल अध्यक्ष राघव सिंह चौहान, युवा मोर्चा महामंत्री सुमित राघव, बंटू पाठक आदि शामिल रहे। संवाद