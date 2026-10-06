फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Budaun News ›   Minor sisters go missing after going to get medicine; report filed.

Budaun News: दवा लेने गईं नाबालिग बहनें लापता, रिपोर्ट दर्ज

Tue, 06 Oct 2026 11:59 PM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Tue, 06 Oct 2026 11:59 PM IST
विज्ञापन
Minor sisters go missing after going to get medicine; report filed.
बिल्सी। गांव गुधनी में दवा लेने गईं सगी नाबालिग बहनें संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गईं। परिजनों ने काफी तलाश की, लेकिन दोनों का कोई सुराग नहीं लगा। मामले में पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है।
विज्ञापन

गांव निवासी एक व्यक्ति ने कोतवाली पुलिस को दी तहरीर में कहा है कि उनकी एक 17 और दूसरी 16 वर्ष की बेटी चार अक्तूबर अपराह्न एक बजे के करीब गांव में दवा लेने जाने की बात कहकर घर से निकली थीं। इसके बाद से लापता हैं। तहरीर में कहा गया है कि घर से जाने से पहले दोनों बहनों ने उनकी मां के मोबाइल से एक अन्य मोबाइल नंबर पर किसी व्यक्ति से बातचीत भी की थी। सीओ आलोक सिद्धू ने बताया कि मामले में पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। दोनों बहनों की तलाश के लिए पुलिस टीम लगाई गई है। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed