Budaun News: जमीन गिरवी रखकर लौट रहे व्यक्ति पर हमला, 11 पर केस

विज्ञापन



गांव रसूलपुर बेला निवासी सोमवती ने पुलिस को दी तहरीर में कहा है कि उनके पति छत्रपाल 31 अगस्त की शाम 7 बजे घापड़ गांव से जमीन गिरवी रखकर एक लाख रुपये लेकर बाइक से लौट रहे थे। रसूलपुर बेला और घापड़ के बीच पुलिया के पास पहले से घात लगाए बैठे भूपेंद्र सिंह, गौतम, मनीष समेत 11 लोगों ने उन्हें घेरकर लाठी-डंडों और धारदार हथियारों से हमला कर दिया। शोर मचाने पर ग्रामीणों को आता देख आरोपी धमकी देकर भाग गए। गंभीर हालत में छत्रपाल का जिला अस्पताल में इलाज कराया गया। सीओ अशोक कुमार सिंह ने बताया कि मामले की जांच कराई जा रही है। जांच के बाद कार्रवाई कराई जाएगी। संवाद

बदायूं। थाना क्षेत्र में जमीन गिरवी रखकर घर लौट रहे व्यक्ति पर घात लगाकर हमला करने का मामला सामने आया है।