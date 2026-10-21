बदायूं: हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से मजदूर की मौत, छत की तराई करते समय हुआ हादसा, परिजनों का हंगामा
उसावां कस्बे में बुधवार दोपहर हाईटेंशन विद्युत लाइन की चपेट में आने से मजदूर प्रमोद कुमार की मौत हो गई। वह अकबरपुर रोड स्थित एक गोदाम की छत पर तराई कर रहे थे। इसी दौरान 33 केवीए की लाइन से झुलस गए। हादसे के बाद परिजनों ने हंगामा किया।
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बदायूं जिले के उसावां कस्बे के वार्ड दस में बुधवार दोपहर हाईटेंशन विद्युत लाइन की चपेट में आने से मजदूर की मौत हो गई। वह अकबरपुर रोड स्थित नवनिर्मित दुकानों के पीछे बने गोदाम की छत पर तराई कर रहे थे। इसी दौरान छत के ऊपर से गुजर रही विद्युत लाइन की चपेट में आ गए थे। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। परिजनों ने काफी देर तक हंगामा किया। पुलिस ने परिजनों को समझाकर शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मृतक के छोटे भाई ने गोदाम मालिक पिता-पुत्र के खिलाफ पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है।
उसावां नगर पंचायत के वार्ड तीन निवासी विनोद कुमार ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि बुधवार सुबह करीब आठ बजे उनके बड़े भाई प्रमोद कुमार को गांव के ही कोटेदार हरिराम गुप्ता और उनका बेटा रामनरायण गुप्ता काम कराने के लिए अकबरपुर रोड स्थित अपने गोदाम पर ले गए थे। आरोप है कि गोदाम मालिकों ने प्रमोद को छत पर चढ़कर सबमर्सिबल के पाइप से तराई करने के लिए कहा था। प्रमोद छत पर पानी से तराई कर रहे थे।
हादसे के बाद मौके से चले गए गोदाम मालिक पिता-पुत्र
इसी दौरान छत के ऊपर से गुजर रही 33 केवीए की हाईटेंशन लाइन की चपेट में आकर वह गंभीर रूप से झुलस गए। मौके पर ही उनकी मौत हो गई। भाई ने आरोप लगाया कि हादसे के बाद गोदाम मालिक पिता-पुत्र उन्हें मौके पर छोड़कर चले गए थे। सूचना मिलने पर विनोद कुमार, उनकी पत्नी रिंकी और अन्य लोग पहुंचे तो प्रमोद का शव छत पर पड़ा मिला। सूचना मिलते ही परिजन और महिलाएं मौके पर पहुंच गईं। परिजनों ने आरोपियों की गिरफ्तारी होने तक शव को वहां से नहीं ले जाने दिया। करीब दो घंटे तक दुकानों के पास शव रखकर हंगामा किया।
स्थिति को देखते हुए अलापुर, हजरतपुर, उसहैत और कादरचौक थानों की पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। थानाध्यक्ष राजेंद्र सिंह ने परिजनों को समझा बुझाकर शांत कराया। इसके बाद पुलिस शव को एंबुलेंस से म्याऊं पीएचसी ले गई। उसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मृतक के छोटे भाई विनोद कुमार की पत्नी रिंकी के अनुसार, प्रमोद कुमार लंबे समय से हरीराम गुप्ता के यहां काम करते थे। कोटेदारी समेत अन्य कार्यों में भी हाथ बंटाते थे।
पत्नी की भी हो चुकी है मौत
प्रमोद की पत्नी रीता की करीब आठ महीने पहले बीमारी के चलते मौत हो गई थी। उनके परिवार में एक बेटा अजीत विक्रम उर्फ मोनू है, जो कस्बे के एक इंटर कॉलेज में कक्षा नौ में पढ़ता है। पिता की मौत से बेटे के सिर से मां के बाद पिता का साया भी उठ गया। घटना के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है। विनोद कुमार ने पुलिस को तहरीर देकर मामले की निष्पक्ष जांच कराने और आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है।
सुरक्षा को लेकर उठे सवाल
कस्बे के 132 केवी बिजली उपकेंद्र से शाहजहांपुर जनपद के कलान और मिर्जापुर की ओर जाने वाली 33 केवीए की हाईटेंशन विद्युत लाइन के नीचे कई मकान बने हुए हैं। बुधवार को हुए हादसे के बाद इस लाइन की सुरक्षा को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार, रिहायशी और व्यावसायिक निर्माण के ऊपर से गुजर रही हाईटेंशन लाइन हादसों का खतरा पैदा कर सकती है। ऐसे में संबंधित विभाग को लाइन के आसपास सुरक्षा मानकों की जांच कर आवश्यक कदम उठाने चाहिए, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके।