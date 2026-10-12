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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Budaun News ›   'Kalash Yatra' taken out with bands and tableaux.

Budaun News: बैंड-बाजों और झांकियों के साथ निकाली कलशयात्रा

Mon, 12 Oct 2026 01:23 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Mon, 12 Oct 2026 01:23 AM IST
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'Kalash Yatra' taken out with bands and tableaux.
दातागंज में गायत्री महायज्ञ के पूर्व निकली कलश यात्रा। संवाद
दातागंज। त्रिदंड देव सेवाश्रम से रविवार को कलशयात्रा निकाली गई। देवी-देवताओं की झांकियों और बैंड-बाजों की मधुर धुन के बीच निकली यात्रा में बड़ी संख्या में महिलाएं पीत वस्त्रों में रंगीन कलश लेकर शामिल हुईं।
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कांसपुर रोड स्थित सेवाश्रम के महंत स्वामी मधुसूदनाचार्य ने बताया कि कलशयात्रा के बाद गायत्री महायज्ञ विधि-विधान से शुरू होगा। यात्रा में शंकर-पार्वती, राधा-कृष्ण, बजरंगबली आदि की आकर्षक झांकियां शामिल रहीं। कलशयात्रा सेवाश्रम से शुरू होकर नखासा रोड, मेन चौराहा, बुद्ध बाजार और अरेला मोहल्ला होते हुए वापस सेवाश्रम पर समाप्त हुई। संवाद
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