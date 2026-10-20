बदायूं: गंगा एक्सप्रेसवे के पास औद्योगिक गलियारा बनाने की कवायद तेज, 111 हेक्टेयर भूमि की गई अधिगृहीत

बदायूं जिले का पहला औद्योगिक गलियारा धरातल पर उतारने की कवायद तेज हो गई है। इसे बसाने के लिए गंगा एक्सप्रेसवे और बरेली-मथुरा राष्ट्रीय राजमार्ग के बीच में करीब 111 हेक्टेयर भूमि अधिगृहीत कर ली गई। अब यूपीडा ने प्रोजेक्ट पर काम शुरू कराते हुए कैंप ऑफिस बनाना शुरू कर दिया है। कुछ दिन में कैंप ऑफिस बनकर तैयार हो जाएगा। इसके बाद सड़कों का निर्माण कराया जाएगा। कई दिन से ट्रकों से मिट्टी मंगाकर एकत्र कराई जा रही है। यूपीडा के अधिकारियों ने बताया कि दिवाली के बाद निर्माण कार्य कराते हुए प्लॉटों का आवंटन शुरू कराए जाने की उम्मीद है।

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उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) ने गंगा एक्सप्रेसवे बनने के बाद इसके नजदीक औद्योगिक गलियारा बसाने के लिए प्रस्ताव तैयार किया। शासन से अटल इंडस्ट्रियल इन्फ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत औद्योगिक गलियारा स्थापित कराने के लिए बदायूं जिले की तहसील सदर के बिनावर क्षेत्र के घटपुरी के पास औद्योगिक गलियारा बसाने के लिए भूमि चयनित की। इसके साथ ही 149.03 करोड़ रुपये स्वीकृत किए थे। यह भूमि गंगा एक्सप्रेसवे से करीब एक किमी दूर और बरेली-मथुरा राष्ट्रीय राजमार्ग से सटी हुई है। विज्ञापन



111.2 हेक्टेयर भूमि अधिगृहीत

भूमि चयन के बाद यूपीडा ने घटपुरी, औरंगाबाद माफी, कुतुबपुर थरा गांव के पास करीब 134.5 हेक्टेयर भूमि अधिगृहीत करने की कवायद शुरू की। यूपीडा ने गांवों के 500 किसानों से मौजूदा सर्किल रेट से चार गुना दाम पर भूमि अधिगृहीत की। यूपीडा के अधिकारियों ने बताया कि करीब 111.2 हेक्टेयर भूमि को अधिगृहीत कर लिया गया है। शेष करीब 23.2 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण करने के लिए जिला प्रशासन को पत्र लिखा गया है। पत्र मिलने के बाद भूमि अधिग्रहण का कार्य देख रहे एडीएम एफआर महेंद्र श्रीवास्तव ने आगे की कार्यवाही शुरू कराई। भूमि का सर्वे कराकर प्रस्ताव तैयार कर लिया है। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) ने गंगा एक्सप्रेसवे बनने के बाद इसके नजदीक औद्योगिक गलियारा बसाने के लिए प्रस्ताव तैयार किया। शासन से अटल इंडस्ट्रियल इन्फ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत औद्योगिक गलियारा स्थापित कराने के लिए बदायूं जिले की तहसील सदर के बिनावर क्षेत्र के घटपुरी के पास औद्योगिक गलियारा बसाने के लिए भूमि चयनित की। इसके साथ ही 149.03 करोड़ रुपये स्वीकृत किए थे। यह भूमि गंगा एक्सप्रेसवे से करीब एक किमी दूर और बरेली-मथुरा राष्ट्रीय राजमार्ग से सटी हुई है।भूमि चयन के बाद यूपीडा ने घटपुरी, औरंगाबाद माफी, कुतुबपुर थरा गांव के पास करीब 134.5 हेक्टेयर भूमि अधिगृहीत करने की कवायद शुरू की। यूपीडा ने गांवों के 500 किसानों से मौजूदा सर्किल रेट से चार गुना दाम पर भूमि अधिगृहीत की। यूपीडा के अधिकारियों ने बताया कि करीब 111.2 हेक्टेयर भूमि को अधिगृहीत कर लिया गया है। शेष करीब 23.2 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण करने के लिए जिला प्रशासन को पत्र लिखा गया है। पत्र मिलने के बाद भूमि अधिग्रहण का कार्य देख रहे एडीएम एफआर महेंद्र श्रीवास्तव ने आगे की कार्यवाही शुरू कराई। भूमि का सर्वे कराकर प्रस्ताव तैयार कर लिया है।

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