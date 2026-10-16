यूपी: बदायूं में सात करोड़ की हेरोइन और 10 लाख की नकदी बरामद, दिल्ली पुलिस ने एक आरोपी को पकड़ा

बदायूं में दिल्ली पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी के मामले में अलापुर नगर पंचायत के वार्ड नंबर पांच में शुक्रवार को दबिश देकर बड़ी बरामदगी की। पुलिस ने अजहर पुत्र बाबू हसन के घर तलाशी के दौरान करीब सात करोड़ रुपये की हेरोइन और 10 लाख रुपये बरामद किए हैं। कार्रवाई के बाद पुलिस टीम अजहर को हिरासत में अपने साथ दिल्ली ले गई। दिल्ली पुलिस तस्करी के प्रकरण में दो आरोपियों को साथ लेकर अजहर के घर पहुंची थी। उनकी निशानदेही पर यह कार्रवाई की गई।

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दिल्ली पुलिस एक गाड़ी से शुक्रवार पूर्वाह्न करीब 11 बजे वार्ड नंबर पांच में पहुंची थी। दो आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस टीम सीधे अजहर के घर में घुस गई। पुलिस ने घर का दरवाजा बंद कर छानबीन और पूछताछ की। दिल्ली पुलिस करीब छह घंटे अजहर के घर में पूछताछ करती रही। अजहर को साथ लेकर जाने के दौरान दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने बताया कि अजहर के घर से छानबीन में सात करोड़ की हेरोइन और 10 लाख रुपये की नकदी बरामद की है। विज्ञापन



सीओ दातागंज अशेष नाथ सिंह ने बताया कि दिल्ली पुलिस ने स्थानीय स्तर पर कार्रवाई की जानकारी नहीं दी है। किस मामले में दबिश दी गई और क्या बरामदगी हुई है, इसकी जानकारी की जाएगी। दिल्ली पुलिस की ओर से भी अब तक बरामदगी और आगे की कार्रवाई के संबंध में आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है। दिल्ली पुलिस एक गाड़ी से शुक्रवार पूर्वाह्न करीब 11 बजे वार्ड नंबर पांच में पहुंची थी। दो आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस टीम सीधे अजहर के घर में घुस गई। पुलिस ने घर का दरवाजा बंद कर छानबीन और पूछताछ की। दिल्ली पुलिस करीब छह घंटे अजहर के घर में पूछताछ करती रही। अजहर को साथ लेकर जाने के दौरान दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने बताया कि अजहर के घर से छानबीन में सात करोड़ की हेरोइन और 10 लाख रुपये की नकदी बरामद की है।सीओ दातागंज अशेष नाथ सिंह ने बताया कि दिल्ली पुलिस ने स्थानीय स्तर पर कार्रवाई की जानकारी नहीं दी है। किस मामले में दबिश दी गई और क्या बरामदगी हुई है, इसकी जानकारी की जाएगी। दिल्ली पुलिस की ओर से भी अब तक बरामदगी और आगे की कार्रवाई के संबंध में आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है।

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