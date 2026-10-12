Budaun News: दो बाइकों की आमने-सामने भिड़ंत, महिला समेत दो घायल

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पुलिस के अनुसार, आनंद कुमार चौहान (23) अपनी पत्नी काजल और छोटे बच्चे के साथ बाइक से ससुराल खजुरी जा रहे थे। इसी दौरान सामने से उसावां की ओर आ रहे संजरपुर निवासी सुरेश ने अचानक बाइक मोड़ दी। इससे दोनों बाइकों की आमने-सामने भिड़ंत हो गई। टक्कर लगने से काजल और सुरेश गंभीर रूप से घायल हो गए।हादसे की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल भिजवाया। प्राथमिक उपचार के बाद काजल को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त दोनों बाइकों को कब्जे में लिया। सीओ दातागंज अशेष नाथ सिंह ने बताया कि हादसे में घायलों को उपचार कराया गया है। दोनों वाहनों को कब्जे में ले लिया गया है।