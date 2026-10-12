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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Budaun News ›   Head-on collision between two motorcycles; two injured, including a woman.

Budaun News: दो बाइकों की आमने-सामने भिड़ंत, महिला समेत दो घायल

Mon, 12 Oct 2026 01:19 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Mon, 12 Oct 2026 01:19 AM IST
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Head-on collision between two motorcycles; two injured, including a woman.
दो बाइकों में टक्कर होने के बाद मौके पर जमा भीड़। संवाद - फोटो : credit
म्याऊं। अलापुर थाना क्षेत्र में बिचपुरी गांव के पास रविवार दोपहर दो बाइकों की आमने-सामने टक्कर हो गई। हादसे में महिला समेत दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने 108 एंबुलेंस की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाया। महिला की हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया।
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पुलिस के अनुसार, आनंद कुमार चौहान (23) अपनी पत्नी काजल और छोटे बच्चे के साथ बाइक से ससुराल खजुरी जा रहे थे। इसी दौरान सामने से उसावां की ओर आ रहे संजरपुर निवासी सुरेश ने अचानक बाइक मोड़ दी। इससे दोनों बाइकों की आमने-सामने भिड़ंत हो गई। टक्कर लगने से काजल और सुरेश गंभीर रूप से घायल हो गए।
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हादसे की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल भिजवाया। प्राथमिक उपचार के बाद काजल को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त दोनों बाइकों को कब्जे में लिया। सीओ दातागंज अशेष नाथ सिंह ने बताया कि हादसे में घायलों को उपचार कराया गया है। दोनों वाहनों को कब्जे में ले लिया गया है।
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