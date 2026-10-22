बदायूं: छात्राओं ने नगर पालिका कार्यालय का किया घेराव, 'बेटी बचाओ, कूड़ा हटाओ' के नारे लगाए; जानें पूरा मामला

पटपरागंज सेंटर को लेकर पहले से विरोध, कूड़ा निस्तारण पर ब्रेक

नगर पालिका परिषद ने कूड़ा निस्तारण के लिए करीब पांच साल पहले पड़ोसी गांव पटपरागंज में जमीन खरीदने के बाद एमआरएफ सेंटर का निर्माण कराया था। इसके बाद कस्तूरबा आवासीय विद्यालय के पास मिनी एमआरएफ सेंटर का निर्माण हुआ। मिनी सेंटर में हालांकि कूड़ा निस्तारण चल रहा है, लेकिन पटपरागंज के सेंटर परिसर को लेकर उस इलाके के ग्रामीणों ने पिछले साल विरोध शुरू कर दिया था।



कांग्रेस के नेतृत्व में करीब एक महीना तक धरना भी चला। इसके बाद अधिकारियों ने पटपरागंज सेंटर परिसर में कूड़ा डाले जाने पर रोक लगा दी थी। तब से पालिका के सफाई कर्मियों को कूड़ा लदे वाहन खाली करने के लिए सड़क किनारे भी भटकना पड़ा था।



ईओ मणि जी सैनी ने बताया कि कस्तूरबा आवासीय विद्यालय के छात्राएं और शिक्षिकाएं बृहस्पतिवार दोपहर में पालिका कार्यालय आई थीं। उन्होंने परिसर के बाहर कूड़े को लेकर दिक्कतें बताई हैं। सेंटर में कूड़ा निस्तारण निर्धारित क्षमता के अनुरूप ही हो पा रहा है। जल्द ही पटपरागंज का एमआरएफ सेंटर भी शुरू होने वाला है। छात्राओं को दिक्कत नहीं होने देंगे।