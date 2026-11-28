Budaun News: चार आरोपी गिरफ्तार, चोरी के जेवर और गैस सिलिंडर बरामद
बरेली ब्यूरो
Updated Sat, 28 Nov 2026 02:02 AM IST
Updated Sat, 28 Nov 2026 02:02 AM IST
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बदायूं। मोहल्ला जालंधरी सराय में घर में घुसकर नकबजनी करने के मामले का कोतवाली पुलिस ने शुक्रवार को खुलासा करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उनके कब्जे से चोरी किए गए सोने-चांदी के आभूषण, नकदी, एक नीले रंग का बैग और भरा हुआ गैस सिलिंडर बरामद किया है। आरोपियों के पास से दो चाकू भी मिले हैं। आरोपियों में दो के खिलाफ पहले से चोरी व ऑर्म्स एक्ट के केस दर्ज हैं।
पुलिस के मुताबिक, जालंधरी सराय निवासी हरिओम मौर्य ने 26 नवंबर को कोतवाली में तहरीर देकर बताया था कि चोर उनके घर का दरवाजा खोलकर दूसरी मंजिल पर बने कमरे में पहुंचे, वहां अलमारी से नीले रंग का बैग, इंडियन गैस का सिलिंडर, सोने का मंगलसूत्र, कान के झुमके, चांदी की पाजेब और अन्य सोने-चांदी के आभूषण के साथ नकदी चोरी कर ले गए थे।
मामले में पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू की थी। मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चार आरोपियों शोएब, शारिक, भूरा और शाजिया को गिरफ्तार कर लिया। चारों कबूलपुरा इलाके के रहने वाले हैं। पुलिस ने इनके कब्जे से चोरी का सामान भी बरामद किया है। बरामदगी के आधार पर केस में चोरी की संपत्ति को बेईमानी से प्राप्त करने और ऑर्म्स एक्ट की धारा की बढ़ोतरी की गई है।
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सीओ सिटी सुमेध मिलिंद जाधव ने बताया कि शोएब के खिलाफ वर्ष 2026 में ऑर्म्स एक्ट का एक केस पहले से भी दर्ज है। वहीं, शारिक के खिलाफ वर्ष 2020 में चोरी और वर्ष 2024 में ऑर्म्स एक्ट का केस दर्ज हुआ था। आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।
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पुलिस के मुताबिक, जालंधरी सराय निवासी हरिओम मौर्य ने 26 नवंबर को कोतवाली में तहरीर देकर बताया था कि चोर उनके घर का दरवाजा खोलकर दूसरी मंजिल पर बने कमरे में पहुंचे, वहां अलमारी से नीले रंग का बैग, इंडियन गैस का सिलिंडर, सोने का मंगलसूत्र, कान के झुमके, चांदी की पाजेब और अन्य सोने-चांदी के आभूषण के साथ नकदी चोरी कर ले गए थे।
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मामले में पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू की थी। मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चार आरोपियों शोएब, शारिक, भूरा और शाजिया को गिरफ्तार कर लिया। चारों कबूलपुरा इलाके के रहने वाले हैं। पुलिस ने इनके कब्जे से चोरी का सामान भी बरामद किया है। बरामदगी के आधार पर केस में चोरी की संपत्ति को बेईमानी से प्राप्त करने और ऑर्म्स एक्ट की धारा की बढ़ोतरी की गई है।
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सीओ सिटी सुमेध मिलिंद जाधव ने बताया कि शोएब के खिलाफ वर्ष 2026 में ऑर्म्स एक्ट का एक केस पहले से भी दर्ज है। वहीं, शारिक के खिलाफ वर्ष 2020 में चोरी और वर्ष 2024 में ऑर्म्स एक्ट का केस दर्ज हुआ था। आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।