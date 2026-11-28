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पुलिस के मुताबिक, जालंधरी सराय निवासी हरिओम मौर्य ने 26 नवंबर को कोतवाली में तहरीर देकर बताया था कि चोर उनके घर का दरवाजा खोलकर दूसरी मंजिल पर बने कमरे में पहुंचे, वहां अलमारी से नीले रंग का बैग, इंडियन गैस का सिलिंडर, सोने का मंगलसूत्र, कान के झुमके, चांदी की पाजेब और अन्य सोने-चांदी के आभूषण के साथ नकदी चोरी कर ले गए थे।मामले में पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू की थी। मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चार आरोपियों शोएब, शारिक, भूरा और शाजिया को गिरफ्तार कर लिया। चारों कबूलपुरा इलाके के रहने वाले हैं। पुलिस ने इनके कब्जे से चोरी का सामान भी बरामद किया है। बरामदगी के आधार पर केस में चोरी की संपत्ति को बेईमानी से प्राप्त करने और ऑर्म्स एक्ट की धारा की बढ़ोतरी की गई है।सीओ सिटी सुमेध मिलिंद जाधव ने बताया कि शोएब के खिलाफ वर्ष 2026 में ऑर्म्स एक्ट का एक केस पहले से भी दर्ज है। वहीं, शारिक के खिलाफ वर्ष 2020 में चोरी और वर्ष 2024 में ऑर्म्स एक्ट का केस दर्ज हुआ था। आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।